Uitgetest: de favoriete shampoo van Jennifer Aniston en Katy Perry TVM

28 mei 2019

10u40 0 Style Al heeft de crème de la crème van Hollywood de genenloterij gewonnen, dat wil niet zeggen dat er nooit hulp aan te pas komt. De huid van Beyoncé, de lippen van Angelina Jolie, de haardos van Scarlett Johansson, wij weten wat hun little secrets zijn. Vandaag is de Cleansing Oil Shampoo van Shu Uemura aan de beurt, favoriet van onder meer zangeres Katy Perry en actrice Jennifer Aniston.

Met een prijskaartje van om en bij de € 50 is deze shampoo niet bepaald goedkoop te noemen. In principe gaat het niet eens om een shampoo, maar om een ‘cleansing oil’ of reinigingsolie. Niet voor je gezicht, maar voor je haarlokken dus. Shu Uemura zelf was een Japanse make-upartiest die in 1960 zijn eerste eigen cosmeticaproduct op de markt bracht, namelijk een ... reinigingsolie. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het product bracht het merk (Uemura zelf stierf in 2007, nvdr.) een variant voor haar uit.

De test - door coördinator Isabelle

“De Cleansing Oil Shampoo van Shu Uemura belooft droog haar en een droge hoofdhuid te hydrateren. Al van bij de eerste wasbeurt ben ik verkocht. Een fles met pompje is zoveel makkelijker dan met natte handen een dop openprutsen. En het levert meteen ook de juiste dosis op. Ik gebruik anders snel te veel shampoo en moet dan eeuwig naspoelen. Sorry, milieu. Het woord olie in de naam schrikte me eerst wat af. Maar de textuur is gelukkig niet te vet of olieachtig. De geur is subtiel, maar doet me denken aan proper, versgewassen linnen en ik heb het gevoel dat mijn haren echt tot in de diepte gereinigd zijn. Heel af en toe was ik mijn haren eens met een andere shampoo omdat ik denk dat variatie wel goed is. Maar ik vind deze letterlijk en figuurlijk ‘hoofdzaak’ in mijn haarroutine en hoor af en toe weleens dat mijn haar glanst en er gezond uitziet. Aanrader!”