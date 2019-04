Uitgetest: de favoriete gezichtscrème van Kate Moss en Charlize Theron die € 155 kost TVM

03 april 2019

12u37 0 Style Al heeft de crème de la crème van Hollywood de genenloterij gewonnen, dat wil niet zeggen dat er nooit hulp aan te pas komt. De huid van Beyoncé, de lippen van Angelina Jolie, de haardos van Scarlett Johansson, wij weten wat hun little secrets zijn. Vandaag is de gezichtscrème Crème de La Mer, die onder andere gebruikt wordt door zangeressen Jennifer Lopez en Beyoncé, actrice Charlize Theron en model Kate Moss aan de beurt.

Ondanks het torenhoge prijskaartje van alle producten van het Franse merk, gaan ze toch vlotjes de toonbank over. Het meest iconische product van La Mer is de beroemde Crème de La Mer. Ontwikkeld door dr. Max Huber die brandwonden had opgelopen tijdens een mislukt experiment en een eigen remedie wou maken daarvoor. Hij zocht inspiratie in de zee - vandaar ook de naam - en verwerkte onder andere zeewier in het product. Pas 12 jaar en 6.000 experimenten bracht hij het finale product op de markt: Crème de la Mer. Een dagcrème die het natuurlijke huidvernieuwingsproces moet bevorderen, met een zogenaamd jongere huid als resultaat.

De test - door redactrice Geertrui

“Dit zou een favoriete antirimpelcrème van de groten der aarde zijn. De naam klinkt in elk geval even legendarisch als het iconische potje duur is. 155 euro! De unieke formule zou gevoeligheden kalmeren, droogte verhelpen en je doen stralen. Het potje is oldskool, en doet denken aan de degelijke crèmes die mijn moeder smeerde toen ik kind was. Het product trekt goed in, de textuur voelt rijk aan. Wel opletten: je huid moet goed droog zijn om het product te smeren, mijn ongeduldige zelf moest daar wat aan wennen. Verder had mijn gevoelige huid geen aanpassingsverschijnselen. Een pluspunt. Maar voelt mijn huid de hele dag in topvorm? Nee, zeker omdat ik vaak binnen zit en echt de hele dag hydratatie kan gebruiken. Een goed product? Jazeker. Een wondermiddeltje? Dat helaas niet.”

Voor een potje van 30ml betaal je € 155. Onder andere online te koop.