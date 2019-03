Uitgetest: de Benefit Benetint Lipstick & Blush waar Keira Knightley en Nicole Kidman fan van zijn TVM

30 maart 2019

11u06 0 Style Al heeft de crème de la crème van Hollywood de genenloterij gewonnen, dat wil niet zeggen dat er nooit hulp aan te pas komt. De huid van Beyoncé, de lippen van Angelina Jolie, de haardos van Scarlett Johansson, wij weten wat hun little secrets zijn. Vandaag is de Benefit Benetint Lipstick & Blush aan de beurt.

Benetint werd oorspronkelijk in de jaren 70 gecreëerd voor een exotische danseres, maar heeft inmiddels een cultstatus bereikt. Voornamelijk omdat het zo gemakkelijk zou zijn. Je hoeft geen blush én lippenstift meer mee te nemen, maar slechts één enkel potje. Het product geeft zowel je lippen als je wangen een subtiel rozig tintje en zou bovendien ook muurvast blijven zitten.

De test - door redactrice Nele

“Wie me een beetje kent, weet dat ik de deur niet uit ga zonder een vleugje blush en rode lippen. Ik was razend benieuwd om deze Cheek & Lip Stain van Benefit te testen, want die combineert het beste van twee werelden. De verpakking lijkt nog het meeste op een potje nagellak. De kleur is donkerroze en een tikje beangstigend. Gelukkig verandert die in een iets lichtere tint zodra je het product uitsmeert. Al moet je wel snel – beter nog: vliegensvlug – zijn. De blush trekt binnen enkele seconden in je huid, waardoor je er een halve minuut later geen beweging meer in krijgt (#clown). Helaas is de blush iets te rozig van kleur en net dat tikkeltje te opvallend. Geef mij maar het zachte effect van een poederblush. Ik vind de Benetint dan weer wel perfect om mijn lippen mee in de verf te zetten: subtiel, maar toch sexy. Bonuspunten gaan naar het langdurige én kissproof effect.”

Vanaf € 33,66, o.a. online te koop.