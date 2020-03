Udäv Krit Gesponsorde inhoud Uitgetest: de 6 make-uptoppers van gloednieuw vegan merk Udäv Krit Aangeboden door Udäv Krit

05 maart 2020

09u00 0

Minder make-up, méér impact. Dat belooft het nieuwe vegan make-upmerk Udäv Krit. We spraken eerder al over deze Scandi-beautytrend en de nieuwe, simpele make-uproutine die je een gezonde glow geeft. Maar is dat ook écht zo? We testten het voor je uit.

Een 100% vegan make-uproutine waarbij je minder producten nodig hebt om op je mooist te zijn. Klinkt te mooi om waar te zijn? Dat is buiten de beauty essentials van het nieuwe make-upmerk Udäv Krit gerekend. Zij geloven dat je met minder stappen net méér impact kan creëren, en dat enkele goeie basics in je badkamer alles is wat je voortaan nodig hebt. Benieuwd naar het verdict? Lees maar mee!

Beyond Gold Oil Blend Glow Primer

De textuur: de oliedruppels voelen wat vet aan tijdens het aanbrengen, maar trekken snel in zodat mijn huid niet vettig achterblijft.

Het resultaat: mijn huid voelt meteen zacht en gehydrateerd aan. Ze ziet er gezonder en frisser uit en heeft een subtiele shimmer. Helemaal lenteproof! Zelf breng ik erna geen foundation meer aan omdat ik de natuurlijke glow voldoende vind, maar je kan dat natuurlijk wel doen: dankzij de primer hecht je foundation zich beter aan je huid.

Extra fijn: je hebt telkens maar enkele druppels nodig – die je trouwens heel makkelijk kan doseren met het pipetje –, dus je komt heel lang toe met één flesje.

In één zin: het ideale product om mijn droge winterhuid een opkikker te geven en klaar te maken voor het mooie weer!

Days Like This Nude Eyeshadow Palette

De pigmentatie: de metallic oogschaduwtinten zijn heel gepigmenteerd voor instant effect. De matte kleuren kan je dan weer makkelijk opbouwen in meerdere laagjes zonder dat je meteen too much gebruikt.

De kleuren: de 9 tinten zijn over het algemeen heel nude en draagbaar, perfect voor een dagelijkse look. ’s Avonds nog leuke plannen? Dan kan je je look een glamoureuze retouch geven met de koperen of gouden metallic tint.

Extra fijn: de kleuren zijn heel blendable en geven een heel natuurlijk resultaat. Zelf gebruik ik een oogschaduwpenseel zodat ik iets preciezer kan werken, maar je kan de oogschaduw ook goed aanbrengen met je vingers. Handig voor touch-ups onderweg!

In één zin: het enige oogschaduwpalet dat je nog nodig hebt voor eindeloze dag-tot-avondlooks.

Infallible Flicks Glossy Eyeliner Pen

De textuur: de eyeliner klontert niet en laat in één veeg een gitzwarte kleur achter.

Het resultaat: de eyeliner droogt snel op zonder vervelend trekkerig gevoel. Ik bracht hem aan voor een feestje, en hij bleef de hele avond (én nacht) perfect op zijn plek zitten.

Extra fijn: met de superfijne punt kan je heel precies een lijntje tekenen. De ideale partner in crime voor een perfecte cat eye.

In één zin: als beautyredactrice heb ik al heel wat eyeliners getest, maar deze heeft zeker een plekje in mijn top 3 verdiend!

Arch Perfector Eyebrow Micro Pen

De kleur: de pen is verkrijgbaar in drie kleuren: blond, lichtbruin en donkerbruin. Zo vind je zeker een match met je natuurlijke haarkleur. De kleur droogt snel en loopt niet uit, zodat je de individuele getekende haartjes zelfs na een uur nog goed ziet zitten.

Het resultaat: mijn wenkbrauwen zien er extra vol uit op een heel natuurlijke manier. Het lijkt zelfs een beetje op microblading: een professionele techniek van permanente make-up waarbij haartjes op je huid worden getekend met behulp van een mesje.

Extra fijn: dankzij de vorm met drie tandjes teken je drie haartjes tegelijk. De meeste wenkbrauwpotloden hebben een dikke punt, maar met deze pen van Udäv Krit kan je echt héél precies tekenen.

In één zin: de oplossing voor wie brows on fleek wil zonder permanente make-up.

Curl Booster Caring Lash Primer

Het borsteltje: dankzij het gebogen borsteltje kan je de primer heel makkelijk aanbrengen op je bovenste wimpers.

Het resultaat: mijn wimpers zien er meteen een stuk gekrulder uit. De meeste mascaraprimers zijn wit en kunnen zwarte mascara een beetje grijs doen lijken. Deze heeft een speciale blauwe vloeistof, waardoor de kleur van mijn mascara achteraf nog intenser zwart wordt.

Extra fijn: de formule bevat olijfolie en bamboe-extract die je wimpers verzorgen en voeden. Veilig voor gevoelige ogen!

In één zin: slim hulpmiddel dat het effect van je favoriete mascara een boost geeft.

Maxx Drama Volume + Length Mascara

Het borsteltje: deze mascara heeft een recht borsteltje met dicht opeengepakte haartjes zodat élke wimper wordt voorzien van een laagje zwart.

Het resultaat: de mascara scheidt mijn wimpers perfect zonder te klonteren. Mijn persoonlijke favoriet van de 3 mascara’s!

Extra fijn: terwijl je wimpers bij de meeste volumemascara’s hard en onprettig aanvoelen, is dat bij deze mascara niet het geval. Mijn wimpers voelen zacht en natuurlijk aan, zelfs nadat de mascara is opgedroogd.

In één zin: de mascara voor perfect gescheiden wimpers met een Twiggy-effect anno 2020.

Algemeen gevoel? Zonder foundation, blush en andere make-upproducten voelt mijn huid een beetje ‘naakt’ aan, maar ze straalt wel en ziet er heel natuurlijk uit. Voor een alledaagse look vind ik deze 6 stappen zeker voldoende. Bonuspunten voor de tijd die ik ’s ochtends win in de badkamer! Als ik ’s avonds nog plannen heb, kan ik altijd producten aan de basisroutine toevoegen zoals de Gorgeous Glow Illuminating Face Drops. Handig!

Shop binnenkort de essentials van Udäv Krit online op www.udavkrit.com of in hun gloednieuwe flagshipstore in Antwerpen die op 11 maart opent. Zin om een paar gratis producten te ontvangen? Laat je e-mailadres achter op de website en volg Udäv Krit op Instagram om kans te maken op een exclusieve discovery kit.