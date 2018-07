Uit-tip: professionele beautyles aan zee evd

03 juli 2018

14u29 0 Style Ben je een echte beauty addict? Dan wil je misschien wel de laatste nieuwe inzichten ontdekken op vlak van make-up, huidverzorging, parfum en face yoga. Vier experts met jaren ervaring delen hun allerbeste beautytips vrijdag 20 juli in Duinbergen aan zee.

In vier workshops krijg je een hoop kennis en insidertips mee om ook zelf beauty expert te worden. En je kan thuis meteen aan de slag met de leuke goodiebag.

Sofie Albrecht (een ware parfum-encyclopedie) leert je parfum op een andere manier kennen om zo tot een meer persoonlijke geurkeuze te komen, Kim Maes (zelf een natural beauty) geeft je de ultieme tips voor een frisse, natuurlijke look, dr. Barbara Geusens (no nonsense wetenschappelijke beauty) vertelt over het belang van je DNA voor je huidkwaliteit maar weet ook alles over de ingrediënten die je huid nodig heeft en Anne Roggen (fresh faced) geeft je een les face yoga.

De allereerste editie van de Beauty Experience Days vindt plaats op vrijdag 20 juli van half 10 tot 16 u op een privé locatie in Duinbergen (Knokke). Tickets kosten 100 euro p.p., inclusief lichte lunch, versnaperingen en goodie bag. Ze zijn online te koop via: beautyexperiencedays.eventbrite.com