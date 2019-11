Uit schrik voor Amazon: Bol.com gaat ook kleding verkopen Brecht Herman

12 november 2019

00u00 0 Style Bol.com gaat vanaf volgend jaar ook kleding verkopen. De Nederlandse webshop voert gesprekken met merken als G-Star en Tommy Hilfiger. Op die manier wil Bol.com sterker staan tegenover Amazon, dat naar Nederland komt.

Pampers, televisies, kattenvoeding, likeur, motorolie, oogdruppels, friteuses, 24-karaats vibrators: op Bol.com kan u heel veel kopen. Maar de online meest verkochte productgroep, kleding? Dat aanbod beperkt zich tot skipakken, sportschoenen en jurkjes van prinses Elsa. Volgens de Nederlandse krant 'Het Financieele Dagblad' komt daar binnenkort verandering in: Bol.com gaat ook modekleding verkopen. In januari zou er een grote aankondiging komen. Bol.com bevestigt noch ontkent het nieuws, maar noemt een uitbreiding op het vlak van kleding "logisch".

Moordende concurrentie

Meer dan een poging om nog groter te worden is het vooral een defensieve zet, uit schrik voor de komst van die echt grote speler: Amazon. Het Amerikaanse e-commercebedrijf heeft al een Nederlandse site waarop het boeken aan de man brengt, maar zou volgend jaar een algemene webshop in Nederland willen beginnen. Met dus onder meer kleding. En dus kan Bol.com niet achterblijven, zelfs al presenteert het zich zo veel mogelijk als een platform waar verkopers op terecht kunnen, terwijl modelabels net de logistiek uit handen willen geven. Daarom zou retailexpert Jorg Snoeck (RetailDetail) niet schrikken mocht Bol.com het noodlijdende Wehkamp - een Nederlands postorderbedrijf en online warenhuis - overnemen. "Online fashion is een specialiteit op zich, dus het zou niet vreemd zijn mocht daarvoor de ervaring van Wehkamp ingeschakeld worden."

Over de moordende concurrentie voor fysieke winkels wordt vaak gesproken, maar ook de internetwinkels onderling zijn niet lief voor elkaar. Naast Amazon en Bol.com staat ook Zalando tussen de favoriete pagina's van veel shoplustigen. En dan is er ook nog eens het Chinese AliExpress. Toch is Bol.com niet bij voorbaat kansloos. "Amazon mag dan wel een bedrijf zijn dat geen winst hoeft te maken en dat in Duitsland al vier keer zo groot is als zijn dichtste achtervolger, Ahold Delhaize (het moederbedrijf van Bol.com, red.) heeft het voordeel dat het veel fysieke winkels heeft. Klanten kunnen hun pakjes makkelijk afhalen in de Delhaize of Albert Heijn om de hoek. Het zou me daarom niet verbazen dat er op termijn pashokjes in supermarkten komen, zodat mensen hun aankoop meteen kunnen passen. Dat zou het aantal kostelijke retours ook kunnen beperken."

Voor lokale retailers en zelfstandigen zal het er niet makkelijker op worden. "Begin volgend jaar is het zover. Officieel zal Amazon een Nederlandse website worden, maar elke Vlaming zal daar ook gaan rondneuzen. Net zoals elke Waal nu al dingen bestelt via Amazon.fr."