Ugly Christmas Sweater Day: de allerbeste én slechtste kersttruien TVM

20 december 2019

14u06 0 Style Elke derde vrijdag in december vindt foutekersttruiendag plaats. Het ideale moment om je lelijke kersttrui onder het stof vandaan te halen. Ben je nog op zoek naar het perfecte exemplaar voor de aankomende feestdagen? Wij maakten alvast een ultieme selectie van 9 truien. Zowel fout als goud. Fa-la-la-la-la en fijne feesten!

1/ #Nanouk, € 65, o.a. online te koop.

2/ Patrizia Pepe, € 169, o.a. online te koop.

3/ Hunkemöller, € 27,99, online en in de winkels te koop.

4/ Hema, € 22, online en in de winkels te koop.

5/ Monki, € 25, online en in de winkels te koop.

6/ Tom Tailor, € 39,90, via About You.

7/ Primark, € 16, in de winkels te koop.

8/ H&M, € 29,99, online en in de winkels te koop.

9/ C&A, € 9,90, online en in de winkels te koop.