Uggs winnen weer aan populariteit, vooral bij mannen
Timon Van Mechelen

10 december 2019

07u47 0 Style Er was een tijd dat je niet naast Uggs in het straatbeeld kon kijken, maar de hype rond de (p)lompe, met schapenbont beklede laarzen leek de voorbije jaren tot grote vreugde van velen voorbij. Tot nu. Volgens cijfers van modezoekmachine lyst werd er het voorbije jaar 350% meer gezocht naar Uggs. Verrassend genoeg vooral door heren.

Al eind jaren 60 werd de hype rond Uggs geboren. Australische surfers droegen zogeheten footies, schoenen gemaakt van schapenleer om tussen hun surfsessies door hun voeten warm en droog te houden. Begin jaren 80 werd deze trend opgepikt door de surfgemeenschap in het zuiden van Californië. Begin jaren 2000 werden de laarzen een wereldwijde trend toen ze bij Oprah in de show werden weggegeven en sterren als Paris Hilton, Pamela Anderson en Britney Spears publiekelijk hun liefde voor de laars verklaarden. De verkoop verhonderdvoudigde en jarenlang kon je het aantal Ugg-laarzen op straat niet meer bijhouden in de winter. Zelfs mode-iconen als Kate Moss en Sienna Miller liepen er een tijdje mee weg.

De voorbije jaren leek het hoogtepunt van de hype echter voorbij en veel ruimte om te groeien was er ook niet meer voor het Australische bedrijf. Elke vrouw die de pantoffels niet lomp, onflatteus en slonzig vond, had al een paar thuis staan. Tot afgelopen januari, toen ze te zien waren in de mannenshows van zowel het Japanse Sacai als het jonge Belgische label Y/Project. Vooral rond die laatste show was veel te doen. Creatief directeur Glenn Martens ontwierp hoge, slobberig om de benen zittende versies die tot het kruis rijken, gedragen door zowel mannen als vrouwen. “Een paar Uggs aantrekken voelt alsof je je voet in een pot warme boter steekt”, zei Martens in het persbericht. “Ik dacht: waarom zou ik dat gevoel niet versterken door je volledige been erin onder te dompelen?”

Mannen vallen voor de Ugg

Of zijn Uggs ooit zo alomtegenwoordig gaan worden als de traditionele Ugg is twijfelachtig, maar het heeft wel effect gehad. Niet op de traditioneel vrouwelijke fashionista’s, wél op de modeminnende mannen. In oktober merkte modezoekmachine Lyst op dat er het voorbije jaar 350% meer gezocht werd naar Ugg-laarzen, voornamelijk door heren dan. De verkoop van Uggs voor mannen bracht het Australische bedrijf vorig jaar meer dan 200 miljoen euro op en heren zorgen ondertussen voor 13% van de totale omzet. Een peulenschil met wat vrouwen het merk opleveren, maar wel opmerkelijk.

Ugg zelf heeft daar het voorbije jaar slim op ingespeeld door samenwerkingen aan te gaan met onder mannen populaire streetwearmerken zoals NEIGHBORHOOD en Bape. Rapper Lil Wayne werd voor die laatste campagne ingehuurd als model en de beelden verschenen op succesvolle modewebsites voor heren zoals Highsnobiety en Hypebeast. Toen ontwerper Heron Preston er een foto van postte op Instagram, kon de marketingafdeling van het bedrijf officieel opgelucht ademhalen.

“Ik vind het interessant dat de wollen laarsjes van Ugg momenteel populair zijn in mannenmodewereld”, vertelde moderedacteur Jonathan Evans erover aan The Guardian. “Het komt denk ik deels door de slimme samenwerkingen die ze zijn aangegaan, maar ook omdat de ‘alles kan’ stijl het nu goed doet”. Hij verwijst daarmee onder ander naar de ‘scumbro’-trend. In het kort: de look van iemand die eruitziet als een tiener die zich al dagen niet gewassen heeft en wiet gaat verkopen op een afgelegen parking, maar eigenlijk hele dure merken draagt. Naar het voorbeeld van celebs als Justin Bieber, Jonah Hill en Pete Davidson. We zijn samen met jullie benieuwd of Uggs voor mannen binnenkort écht mainstream worden.