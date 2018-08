Tyler Mitchell maakt historische Vogue-cover met Beyoncé, maar wie is hij eigenlijk? Liesbeth De Corte

Bron: Vogue, de Volkskrant 0 Style Elk jaar is het weer uitkijken naar het septembernummer van Vogue, hét paradepaardje van de Amerikaanse modebijbel. Dit jaar staat er niemand minder dan Beyoncé op. Vooral opvallend is dat de Texaanse diva zelf mocht bepalen wie haar zou fotograferen, en ze koos voor Tyler Mitchell. Maar wie is deze 23-jarige kerel?

Er is al veel gezegd en geschreven over het septembernummer van de Amerikaanse Vogue, maar nu kunnen we het resultaat ook bewonderen. Best bijzonder: Queen B siert maar liefst twee covers van het blad, en dan ook nog een reportage. Terwijl ze normaal gesproken resoluut voor kleurrijke lippenstift of oogschaduw gaat, ziet ze er op deze kiekjes erg naturel uit.

Het meest opmerkelijke is natuurlijk dat Beyoncé de volledige zeggenschap had over de cover van het prestigieuze nummer. Ze mocht niet alleen de beelden en de fotobijschriften kiezen, maar ook de fotograaf. Zoals we eerder al schreven, ging haar voorkeur naar Tyler Mitchell. Met zijn 23 jaar is hij de jongste fotograaf ooit met een Amerikaanse Vogue-cover op zijn naam, maar hij is ook de eerste zwarte fotograaf die met die primeur aan de haal gaat.

Verschuiving

Een historisch, maar ook ietwat gevoelig moment natuurlijk. Het is en blijft jammer dat het 126 jaar heeft geduurd vooraleer Vogue eindelijk eens uitpakte met een cover van een zwarte fotograaf, en dat niet hoofdredacteur Anna Wintour deze keuze gemaakt heeft, maar dat er een inventie nodig was van een superster als Beyoncé.

De keuze voor Mitchell past trouwens wel bij de r&b-zangeres. Zij kaart al jaren de machtsverhoudingen tussen blank en zwart aan, recent nog met de videoclip Apeshit die ze samen met wederhelft Jay-Z uitbracht. Zo draagt ze in de fotoreportage voor Vogue naast kledij van Gucci, Valentino, Louis Vuitton en Dior ook een wit kostuum van Wales Bonner, een Brits label dat zich laat inspireren door de Afrikaanse en Afro-Caraïbische geschiedenis.

Bovendien is de cover ook een mooi voorbeeld van hoe de modewereld traag maar gestaag aan het veranderen is. Denk maar aan Edward Enninful die aan de slag is bij de Britse Vogue en het geschopt heeft tot de eerste zwarte hoofdredacteur van het magazine. Of ook nog Virgil Abloh, een van de eerste zwarte mannen aan de top van de modewereld en artistiek directeur bij Louis Vuitton.

Wie is Tyler Mitchell?

Maar Tyler Mitchell is nog een redelijk onbekende naam. Wij sommen even op wat je over de 23-jarige creatieveling moet weten: hij is opgegroeid in Atlanta, heeft gestudeerd aan de NYU in New York en woont ondertussen in Brooklyn. Zijn eerste passie was niet fotografie, maar skateboarden. Zijn doorbraak was dan ook het fotoboek El Paquete, waarvoor hij zes weken lang in Havana skateboarders heeft vastgelegd op de gevoelige plaat.



Het is ook niet de eerste keer dat Mitchell samenwerkt met de Knowles familie. Eerder ging hij al aan de slag voor Saint Records, het platenlabel van Solange Knowles. Ja, het zusje van. Verder beschrijft de 23-jarige Amerikaan zichzelf als een "bezorgde" fotograaf, iemand die een wereld van verschil wil maken met zijn werk. "Jarenlang werden zwarte mensen in bepaalde hokjes geplaatst. Iedereen had een mening over ons op het vlak van onze fysiek, seksualiteit en emoties. Met mijn werk wil ik daar verandering in brengen."

Hij geeft ook toe dat hij een ontzettend grote fan is van Bey (uiteraard, wie niet?). "Best grappig, want ze was de headliner van het eerste concert dat ik ooit heb bezocht. Ik was toen acht of negen jaar oud", besluit hij al lachend.