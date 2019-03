Twinning is winning: waarom willen ouders hetzelfde dragen als hun kroost? Liesbeth De Corte

12 maart 2019

15u11

Bron: De Morgen, Eigen berichtgeving 0 Style Ouders en kinderen die er krak hetzelfde uitzien: het is niet langer een uitzondering. Er zijn zelfs kledingmerken die matchende outfits op de markt brengen. Maar hoe komt dat? Waarom is ‘twinning eigenlijk winning’?

Een moeder en haar dochter in dezelfde roze glitterrok. Moest je dit duo vroeger op straat zijn tegengekomen, zou je eens met je ogen gerold hebben. “Hoe kinderachtig”, dacht je misschien zelfs stiekem. Maar ondertussen vinden we zulke identieke kledij niet meer idioot, integendeel. Het is zelfs alomtegenwoordig op straat en op sociale media.

Zo heeft het modelabel Edited vandaag de nieuwe Mommy & Me-collectie gelanceerd. Zoals de naam al verklapt, bestaat deze lijn uit exact dezelfde trendy stuks voor mama en dochterlief. Denk aan lila truitjes, beige jumpsuits of een T-shirt met luipaardprint.

Edited is uiteraard maar één van de vele merken die mee op de twinning-kar springt. Eerder gaven CKS, Kenzo en zelfs designerlabels als Gucci en Dolce & Gabbana al het goede voorbeeld. Dat doet een vraag rijzen: waarom zijn zulke matching outfits zo in trek?

“Kinderen en ouders zijn op zoek naar een diepere connectie met elkaar, en dat uit zich op allerlei manieren. Zo ook via kledij. In dat opzicht is het geen nieuw fenomeen, maar de uiting van een bestaand principe”, vertelde Hendrik Slabbinck, professor persoonlijkheidspsychologie en marketing eerder al aan De Morgen.

Zie jij, je echtgenoot en je kroost ‘s avonds niet meteen rondlopen in dezelfde Woody-pyjama? Dat is ook perfect oké, meent Slabbinck. Voor de ene familie zijn matching outfits een uiting van een positieve, hechte band, bij anderen is dat niet het geval. Het zijn trouwens vooral kinderen van 2 tot 8 jaar die hun ouders willen kopiëren. Pubers staan er zelden om te springen om als twee druppels water op hun moeder of vader te lijken.

Forever young

Volgens gedrags­bioloog Mark Nelissen is er nog iets anders aan de hand. Sommige mensen willen er nu eenmaal eeuwig jong uitzien. Geef toe: een 35-jarige vrouw met een tulen rok of regenboogjurk ziet er een beetje ridicuul uit. Maar doet de dochter mee? Dan is het best schattig. “Veel vrouwen koesteren de wens om eeuwig jong te blijven. Zeker bij hen die voor een jeugdige print opteren, zou de wens om niet volwassen te worden, een rol kunnen spelen”, legt de gedrags­bioloog uit.

Zie jij het ook zitten om jouw kleerkast af te stemmen op die van je zoon of dochter? Wij zochten alvast enkele Belgische merken die de twinning-trend volgen.

1. Elle & Rapha

Valerie Verbeeck is de trotse mama van tweelingdochters Gabrielle en Raphaelle. De twee meisjes inspireerden haar ook om een eigen lijn op de markt te brengen: Elle & Rapha. Die bestaat uit matching sweatshirts die beschikbaar zijn in verschillende kleuren én met allerlei quotes als ‘magic mama vibes’, ‘magic sis vibes’, ‘magic mini vibes’ of ‘magic papa vibes’. Schattig!

Meer info vind je op de website.

2. Loved by Miracles

Elke vrijdag is Annelien Coorevits te zien op de buis tijdens ‘Temptation Island’. Maar wist je dat de presentatrice ook een kledinglijn heeft voor mama’s en hun dochtertjes?

Meer info vind je op de website.

3. JBC

Wie denkt dat de matching outfits alleen weggelegd zijn voor dames, heeft het mis. Ook vaders en jongens durven wel eens dezelfde trui of broek bovenhalen. Dat heeft JBC goed begrepen met de vader-zoon-outfits.

Meer info vind je op de webshop.

4. Cos I Said So

Nog een hip kinderlabel is Cos I Said So, dat zo'n 3 jaar geleden werd opgericht door de Antwerpse Sofie Ysewijn. De rode draad doorheen haar collecties: de neutrale kleuren en de ludieke opschriften! “De slogans op mijn ontwerpen zijn iets minder ingehouden dan bij vele andere kinderlabes. Maar alleen lieve quotes zouden nu eenmaal niet bij mij passen. Net omdat ik mezelf blijf, slaat het concept aan denk ik”, zei Ysewijn daarover eerder al.

Meer info vind je op de website.

5. Fils et Papa

Last but not least hebben we nog Fils et Papa, het label bij uitstek voor vaders en zonen die op zoek zijn naar een feestoutfit. Hemdjes? Bretellen? Strikjes? Check, check en dubbelcheck.

Meer info vind je op de website.