Twijfel over een kledingstuk? Deze app laat je vriend(inn)en mee beslissen ND

14u22 0 Fittin' Room Style In je eentje gaan shoppen is vaak efficiënter dan met een hele hoop vriendinnen. Het enige nadeel is de afwezigheid van een tweede mening als je twijfelt over dat ene jurkje. De nieuwe Belgische app Fittin' Room schiet te hulp: laad een foto op vanuit het pashokje, en je krijgt onmiddellijk feedback.

Kopen of niet kopen? Soms raak je alleen niet uit het dilemma, waardoor het vaker wel dan niet 'kopen' wordt, en het stuk eenzaam in de kleerkast blijft hangen. Deskundig advies nodig van vriendinnen, broers en zussen of partners? Met de Belgische app Fittin' Room kan je instant feedback krijgen op de gepaste outfit.

Laad een foto van jezelf op in het pashokje, en deel die in de app Fittin' Room met je persoonlijke sociale netwerk van 'Fitters'. Zij kunnen dan vanop afstand tips, advies en hun persoonlijke mening over het kledingstuk geven. Je hebt de keuze uit je outfit 'privé' of 'publiek' delen. Je kan ook andere 'Fitters' volgen om geïnspireerd te raken door hun kledingkeuzes en hen van de gepaste feedback te voorzien.

De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android.

Yann Verbeke

Yann Verbeke