Tweedehands kleding shoppen: drie professionals onthullen hun gouden tips, van de tactiek in de winkel tot het trucje met de vodka

Style Het is Second Hand September, een initiatief van Oxfam dat wil aansporen om meer tweedehands te shoppen. Zelf nog wat sceptisch? Geen idee hoe je eraan begint, hoe je goede stukken vindt of op welke valkuilen je moet letten? Drie professionele tweedehandsfans verklappen hoe en waar je best shopt. “De maten van vroeger zijn niet de maten van nu.”

Zelfs Beyoncé is fan

Oxfam lanceert dit jaar ‘Second Hand September’ in het Verenigd Koninkrijk. De bedoeling? Wie meedoet, probeert dertig dagen lang alleen maar tweedehands te shoppen. Het doel? Ons doen inzien dat tweedehands niet meer stoffig, muf en versleten is, maar wel uniek, persoonlijk en budgetvriendelijk. Ook bij ons is tweedehands shoppen bezig aan een revival. Dat merkt ook Nadine Veldman, oprichtster van het Antwerpse Live-To-Express, een online vintage juwelenshop, met nooit eerder gedragen stuks uit de jaren zestig tot negentig. Beyoncé koos onlangs voor een paar oorbellen uit haar collectie voor haar laatste videoclip ‘Already’. “Ik heb het drukker dan ooit dit jaar”, vertelt Nadine. “En ik merk ook dat mijn publiek diverser wordt. Voordien shopten vooral fashionista’s bij me en mensen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, nu ook vrouwen van alle leeftijden die voordien eerder in ‘fast fashion’-ketens shopten.”

(Lees verder onder de foto.)

Els Keymeulen en Kristin Stoffels, oprichtsters van de Antwerpse online vintage kledingshop Le Freddie, vinden dan weer dat er nog werk aan de winkel is. “In de magazines roepen we nog altijd ‘koop dit, koop dat!’ (Els en Kristin werken zelf bij Feeling, red.) En veel vrouwen van dertig, veertig of ouder koesteren nog de klassieke vooroordelen over tweedehands. Of ze hebben gewoon geen tijd om vijf kringwinkels af te rijden op zoek naar leuke items. Die vrouwen moeten nog overtuigd worden. Wij proberen hen een goede selectie, mooie beelden en een handige webshop te geven. Zodat ze tweedehands kunnen shoppen als bij een Zalando.”

(Lees verder onder de foto.)

Nadine, Els en Kristin shoppen zelf al jaren tweedehands en doen het nu ook voor hun inkomen. Ze zijn geoefende professionals, met een resem beproefde technieken en trucs achter de hand. We gieten ze àllemaal voor jou in een handig lijstje.

Waar shop je?

1. “Voor diehards raad ik de kringwinkels, Think Twice of rommelmarkten aan”, zegt Nadine. “Bereid je wel voor op onoverzichtelijke winkels en volle rekken. In Think Twice valt dat beter mee en zijn vooraf al de iets hippere items geselecteerd. Vorig jaar vond ik er een jasje van Valentino voor 29 euro, al moet je voor zulke vondsten wel langsgaan wanneer de nieuwe collectie er net hangt, na de maandelijkse kortingsdagen. Ook leuk zijn de ‘Vintage per Kilo’-evenementen in Brussel.” “Ik raad aan om ook op reis naar (rommel)markten te gaan”, vult Kristin aan. “In Londen vond ik ooit een jeansjasje met franjes dat ik mijn hele twintiger jaren gedragen heb.”

2. Online shoppen is ook steeds meer een goede optie. Je kan bij heel wat ‘handpicked’ vintage winkels terecht die het snuisteren in de winkels voor jou doen. “Een perfect alternatief voor wie kringwinkels of de Think Twice niet zo aantrekkelijk vindt”, zegt Nadine. “Ik shop graag bij het Belgische @daysofgold_ , zij doet sinds kort elke maand een grote drop op haar website. Andere hippe shops: het Rotterdamse @stillevenstore, het Spaanse @losfelizshop2 en het Amsterdamse @theceiling.shop.”

(Lees verder onder de foto.)

3. Online tweedehandsitems kopen van mensen zoals jij en ik: kan ook. Denk maar aan Vinted. Maar voor uniekere, duurdere of echte vintage items raden Els en Nadine allebei Vestiaire Collective aan, een soort Vinted met meer designeritems. En bonus: het team van Vestiaire checkt het item dat je koopt eerst op authenticiteit. “Als je een duur vintage of tweedehands designerstuk wil kopen, doe het dan daar”, zegt Els. “Dan is je aankoop zeker niet vervalst of beschadigd.” Nadine kijkt ook wekelijks op Ebay, Tweedehands.be en Marktplaats.nl. “Doe dat als je op zoek bent naar een specifiek item of bepaalde (oude) merken. Kijk bijvoorbeeld van welk merk je favoriete tweedehandsvondst is en gebruik dat als zoekwoord. Ik scoorde ooit een prachtige eightiesblazer van Louis Feraud, dat merk zoek ik nu wekelijks op Ebay.”

Hoe shop je efficiënt en succesvol?

1. Een goede voorbereiding is de sleutel tot succes, tipt Els. Zo voel je je niet ontmoedigd in een overvolle winkel. “Denk al na over welke stuks je wil en naar welke kleur, stof of print je op zoek bent. Zo kan je de volle rekken makkelijker scannen of jezelf beperken tot bepaalde rekken.”

2. Ken je stoffen en weet welke de tand des tijds kunnen doorstaan. “In de seventies was polyester enorm populair, maar wij vermijden het liever”, zeggen Kristin en Els. “Je gaat er heel hard in zweten. Ook een afknapper: wol. Die stof leeft, maar sterft ook. Een oude wollen trui kan er in de tweedehandswinkel fantastisch uitzien, maar na de eerste wasbeurt uit elkaar vallen.” Stoffen die ze wel aanraden zijn katoen, linnen en zijde. “En bont. Nieuw bont zouden wij nooit kopen, maar als je het tweedehands koopt, doe je de afvalberg een plezier. Bont blijft altijd mooi, kost tweedehands een fractie van de prijs en zal oorspronkelijk niet zo vaak gedragen zijn.” Check wel de wasvoorschriften, waarschuwt Nadine. “Zijde is fijn, maar moeilijker qua onderhoud. Als je niet naar de droogkuis wil, moet je daar rekening mee houden.”

3. “Passen is erg belangrijk”, zegt Els. “De maten van vroeger zijn niet de maten van nu. In een 38 van de jaren stillekes krijg ik enkel mijn arm. (lacht) Shop dus niet op maat en probeer het item altijd aan. Wees ook heel kritisch in het pashokje.” Nadine beaamt. “Veel items kunnen gerust wat losser zitten: blouses, jurkjes of jassen. Maar voor broeken moet je streng zijn: die moeten goed passen.” Check of ze aansluiten op je taille, niet te kort of lang zijn en ook je achterwerk flatteren.

4. Ga gerust eens op de mannenafdeling langs. “Wij verkopen bij Le Freddie veel stukken die oorspronkelijk voor mannen waren”, zeggen Els en Kristin. “Kostuums, blazers, toffe polo’s van Lacoste. In de winkel zijn er meestal minder kandidaten voor het mannenrek, terwijl er toch heel toffe stuks hangen.”

(Lees verder onder de foto.)

5. Blijf kritisch, waarschuwt Nadine, ook al is tweedehands vaak heel goedkoop. Kijk in de winkel lang naar een item, pas het, kijk op het label waarvan het gemaakt is en voel aan de stof.

6. Neem je tijd. “De kans dat je bij het tweedehands shoppen een echte vondst vindt, wordt groter naargelang je er meer tijd in investeert. Neem een namiddag vrij en ga meerdere winkels af om je kans op succes te vergroten”, zegt Els. “Doe ook eens de moeite om naar een winkel buiten de stad te rijden. Daar wonen minder hippe vogels die de rekken al voor je leegroven. Of ga vaak genoeg terug. Vandaag kan er in je favoriete kringwinkel niks leuks hangen en morgen vind je er opeens drie toffe jassen.”

Wat moet je dubbelchecken?

1. Shop je sieraden of duurdere of designeritems, let dan op voor nep. “Zeker op Ebay”, zegt Nadine. “Onderzoek het item goed voor je het koopt. Leer hoe het monogram van Dior eruitziet, controleer het kledinglabel... Heb je geen zin in dat extra werk, dan shop je beter bij Vestiaire Collective. Daar checken ze dat alles voor jou.”

2. Simpel, maar belangrijk: check altijd of alle knopen nog aan het kledingstuk hangen. Ga ook na of het item geen andere foutjes heeft. Zijn alle naden intact? Vind je nergens een gaatje? Hoe heerlijk de vondst ook, blijf kritisch. Extra tip: zoek een goede kleermaker in je buurt. “Die zal sowieso van pas komen naarmate je meer tweedehands shopt”, tipt Els. “Als er dan toch een klein mankementje blijkt te zijn, kan hij het snel herstellen.” Heeft het kledingstuk een vlekje? Denk niet: ‘dat was ik thuis wel’. “Vlekken die al jaren in een kledingstuk zitten, krijg je er vaak nooit meer uit”, zegt Els.

3. Was tweedehandsstukken met een zacht programma. “Wij gebruiken standaard dertig graden handwas”, zeggen Els en Kristin. “Want je weet nooit hoe een stuk zal reageren, ongeacht wat er op het label staat. Het kan bijvoorbeeld ineens gaan krimpen omdat de samenstelling van de stof vroeger anders was.” Heeft het item een muf geurtje? “Dat krijg je er vaak niet uit met een wasbeurt”, zegt Els. “Maar wel met de vodkatruc. Vul een verstuiver met de helft vodka en de helft water. Schud goed en spray dan op het item, waarna je het een nachtje buiten laat hangen. Hoe kouder buiten, hoe beter.”

Hoe huw je het met eerstehands?

1. “Wij kopen basics altijd eerstehands en gaan dan naar unieke aanvullingen op zoek in tweedehands”, zeggen Kristin en Els. “Met die twee samen creëer je leuke outfits. Draag je basic jeans en turtleneck dan bijvoorbeeld met een leuke eightiestrui met schoudervullingen of een opvallende leren jas.”

2. Of werk met contrast om je outfit interessant te maken. “Ik draag mijn oversized blazer van Louis Feraud vaak op een trainingsbroek, voor een clash tussen klassiek en sportief”, vertelt Nadine. Of bovenop een strakke jeans en croptop, dan zit er contrast in de pasvorm. Van een vintage jurkje kan je ook gerust iets stoers maken, met cowboyboots en een stoer jasje bijvoorbeeld.”

Lees ook:

Bijna 4 op de 10 Vlamingen kopen tweedehands: de beste adresjes om vintage kledij te kopen

Beyoncé draagt oorbellen van 25 euro van Antwerpse ontwerpster in nieuwe videoclip: “Toen haar e-mail binnenkwam, dacht ik: dit is fake” (+)