Tweedehands designerkledingplatform ‘The Next Closet’ komt naar België Timon Van Mechelen

24 mei 2018

09u21 2 Style Het Nederlandse online platform voor tweedehands designerkledij ‘The Next Closet’ breidt zijn diensten uit naar ons land. “Belgische consumenten geven meer uit aan mode dan Nederlandse,” leggen ze die keuze uit in een persbericht. Er zullen onder andere meer Belgische designermerken worden toegevoegd aan het aanbod.

In 2013 richtte het Nederlandse duo Thalita van Ogtrop en Lieke Pijpers The Next Closet op, met als doel de modewereld te verduurzamen. Op het online platform kun je tweedehandskleding shopping van designerlabels en ook zelf kledij verkopen. Dat is niet alleen de Nederlanders zelf opgevallen, er is ook al een tijdje heel wat interesse uit ons land. In een persbericht van het platform staat dat nu al 20% van de community Belgisch is. “Daarnaast zijn er in België meer verkopers dan kopers, waardoor het aanbod op heel het platform alleen maar aantrekkelijker kan worden. Uit onze cijfers blijkt ook dat Belgen meer geld uitgeven aan mode.”

Dankzij een investering van meer dan 1 miljoen euro, breidt het platform nu dus officieel ook uit naar ons land. Voor die stap zal het aanbod onder andere uitgebreid worden met meer Belgische ontwerpers als Raf Simons, Dries Van Noten en Delvaux. Er zullen ook samenwerkingen worden aangegaan met Belgische influencers die (een deel) van hun garderobe op The Next Closet zullen verkopen.

Op het platform kun je als verkoper kiezen tussen twee opties: een premium service waarbij de items voor jou worden gefotografeerd en upgeload en een gratis dienst waarbij je alles zelf doet. Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen, zo is er bijvoorbeeld een index waarbij eerlijke merken groen gemarkeerd worden. Het bedrijf verdient geld door een commissie van 20 procent op de prijs van kledingitems te nemen.