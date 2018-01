Twee van de bekendste modefotografen ter wereld beschuldigd van seksueel wangedrag Timon Van Mechelen

11u08 2 afp Doutzen Kroes, Mario Testino en Lara Stone. Style Mario Testino en Bruce Weber, twee modefotografen die in de sector gelden als de absolute top, worden door een dertigtal mannelijke modellen en medewerkers beschuldigd van seksueel wangedrag. De Amerikaanse krant The New York Times publiceerde afgelopen weekend een uitgebreid rapport met de beschuldigingen in. Condé Nast, uitgever van onder andere Vogue en Glamour, zet de samenwerking met de twee heren voorlopig stop.

Mario Testino en Bruce Weber zijn al tientallen jaren aan de slag in de hoogste regionen van de mode- en magazinesector. Het lijstje van grote namen die al voor hun lens postvatten, is schier oneindig. Van Kate Moss en Angelina Jolie tot Prins William en Harry. De twee vielen ook al verschillende keren in de prijzen voor hun werk. Omdat ze zo gerespecteerd worden in de sector, is het extra pijnlijk dat ze nu beschuldig worden van ongepast gedrag op de werkvloer. Al verrast het in tijden van #MeToo ook niet echt meer.

“Seksueel roofdier"

Begin dit jaar diende een jong model, Jason Boyce, al een klacht in tegen Bruce Weber (71). De fotograaf zou tijdens een fotoshoot in december 2014 aan de toenmalige 28-jarige Boyce gevraagd hebben om zich uit te kleden, hem aangeraakt hebben en hem verplicht hebben om hem te kussen. Het bleef sinds dan verdacht stil rond Weber. Voor Mario Testino (63) is het de eerste keer dat hij opspraak komt rond misbruik. Maar de beschuldigingen zijn niet mals. De mannelijke modellen en assistenten getuigen in The New York Times onder andere dat ze moesten toekijken hoe Testino voor hen masturbeerde, ook moesten ze ongewenste betastingen ondergaan.

Seksueel misbruik was een “constante realiteit'”, volgens een fotografisch medewerker, Roman Barrett. Een model dat onder meer werkte voor Testino's Gucci reclamecampagnes, Ryan Locke, stelt dat de fotograaf Testino “een seksueel roofdier was”. Ze lieten hen meestal begaan, omdat ze vreesden dat ze anders niet meer aan de slag zouden kunnen als model.

Terry Richardson

Testino en Weber weerspreken de beschuldigingen, maar uitgever Condé Nast die onder meer het modetijdschrift Vogue publiceert, heeft de samenwerking met de twee fotografen voorlopig opgeschort. In oktober zette Condé Nast de samenwerking met die andere topfotograaf Terry Richardson ook al stop, na tientallen aantijgingen over seksueel wangedrag.

EPA Mario Testino

EPA Bruce Weber