Twee Belgische merken ontwerpen kindercollectie voor het goede doel Liesbeth De Corte

27 mei 2020

08u40 0 Style Kinderspeciaalzaak Het Land Van Ooit en het bekende pyjamamerk Woody hebben de handen in elkaar geslagen. Het resultaat: een collectie voor baby’s, peuters en kleuters, die er niet alleen schattig uitziet, maar ook het goede doel een handje helpt. Een deel van de opbrengst gaat naar het Rode Kruis, dat door de annulering van de stickerverkoop een groot deel van z’n inkomsten heeft verloren.

Stapje voor stapje worden de lockdownmaatregelen versoepeld. Waar wij massaal naar uitkijken? Het moment dat we onze geliefden weer kunnen knuffelen. Dat weten ze maar al te goed bij baby- en kinderspeciaalzaak Het Land Van Ooit. Om het gemis een beetje te verzachten, heeft de zaak samen met pyjamalabel Woody een collectie ontworpen die daarop inspeelt. Alle items uit de lijn hebben dan ook het opschrift ‘Love Me Now, Hug Me Later’.

(Lees verder onder de foto.)

Voor baby’s van 0, 6, 9 en 12 maanden is er een witte body met mintgroene opdruk. Voor kleintjes van 1 maand is er de grijze body met witte opdruk. De collectie bestaat ook uit enkele T-shirts voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar. Zij hebben de keuze uit een model in ‘ice blue’ of in ‘cream white’. Leuk weetje: alle stuks zijn vervaardigd uit 100% organisch katoen.

Nóg fijner is dat de twee Belgische labels met deze actie ook de hulpverlening een hart onder de riem willen steken. Door de coronacrisis kon de jaarlijkse stickerverkoop op kruispunten van het Rode Kruis immers niet doorgaan. Een serieuze financiële tegenslag. Om hieraan tegemoet te komen, schenken Het Land Van Ooit en Woody een deel van de opbrengst aan het Rode Kruis.

De collectie is te verkrijgen in de winkel en de webshop van Het Land Van Ooit. Prijzen variëren van 16,50 euro tot 24,95 euro.