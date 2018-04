Tussenjassen seizoen: de trends en de leukste exemplaren Timon Van Mechelen

11 april 2018

15u35 0 Style De overgang van winter naar zomer is eindelijk ingezet en dat betekent naast te veel “eerste terrasjes doen” ook dat je geen winterjassen meer hoeft te dragen. En dat werd tijd. We sommen de belangrijkste trends op qua tussenjassen en shoppen meteen ook de leukste exemplaren erbij.

De oversized blazer

Met ruiten of zonder, van satijn of net van grof geweven katoen, de blazer is alom aanwezig deze lente en dat in alle vormen en maten. De enige voorwaarde? Hij moet een tikje oversized zijn, alsof je het jasje van je vriend aangetrokken hebt.

1. Paul Smith, € 485,00, online en in de winkels te koop.

2. Monki, € 40,00, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

3. WE Fashion, € 59,99, online en in de winkels te koop.

De bomberjas

Bomberjassen zijn al langer populair, maar ze blijven het ook nu nog goed doen. Zwart of kakigroen zijn de klassieke kleuren, al is er deze lente wel wat meer variatie mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een jack in contrasterende kleuren of kies voor pasteltinten om het helemaal zomers te maken.

1. Scotch & Soda, € 234,95, online en in de winkels te koop.

2. Acne Studios, € 550, online en in de winkels te koop.

3. Arket, € 79,00, online en in de winkel in Brussel te koop.

De kimono

Overgewaaid vanuit Japan, breekt de kimono nu ook bij ons door als modetrend. Ideaal voor lente- en zomeravonden, want het stuk is dankzij zijn traditioneel losse vorm aangenaam luchtig en tegelijkertijd ook warm. Vooral kimono’s gemaakt van dik katoen doen het deze lente goed, al kun je ook voor pakweg een zijden gebloemd exemplaar kiezen.

1. & Other Stories, € 125,00, online en in de winkels te koop.

2. Levi's, € 190,00, online en in de winkels te koop.

3. Woolrich, € 165,00, in de winkel in Antwerpen te koop.

Plastic

Iets minder goed nieuws voor het milieu, maar plastic is dus dé laatste nieuwe modetrend. En die werd dan nog wel in gang gezet door onze eigenste Raf Simons bij Calvin Klein. Later volgden ook andere merken als Burberry, waarna ook de highstreet ketens nu vrolijk meedoen.

1. Stutterheim, € 380,00, online te koop.

2. Topshop, € 72,00, online te koop.

3. Zara, € 59,59, online en in de winkels te koop.