Tussen crème en medicijn: hoe slimme smeersels de markt veroveren

Er is een tijd van komen en van gaan. En wat die rimpels, pigmentvlekjes en onzuiverheden betreft, kan die tijd van gaan niet snel genoeg komen. De laatste nieuwe wonderkinderen in beautyland – de cosmeceuticals – beloven daarbij te helpen. Amerika wisten ze al te veroveren, mede dankzij de razendknappe dokters die op levensgrote billboards hun perfecte tanden blootlachen terwijl ze achteloos een lading crèmes vasthouden. Smeersels die trouwens niet toevallig dezelfde naam dragen als de dokter in kwestie – denk maar aan merken als Dr. Dennis Gross, Murad, Dr. Brandt of Perricone MD. Die band tussen arts en crème is het ­fundament waarop de cosmeceuticalwereld steunt. Ze zijn de perfecte hybride tussen de luxe van de parfumerie en de expertise van de geneeskunde. Of dat beweren ze toch. Met succes, want volgens marktvoorspellingen zal de Europese cosmeceuticalsmarkt tegen 2024 maar liefst 23 miljard euro bedragen. Een stijging van bijna 10 procent. Dat is veel, zeker in een markt die niet alleen hypercompetitief is. Ook de grote spelers springen op de wagen: zo is L’Oréal Group sinds eind vorig jaar de trotse ­eigenaar van het Amerikaanse merk SkinCeuticals (dat vanaf deze maand bij ons te verkrijgen is). Maar wat zijn die cosmeceuticals nu eigenlijk – ­behalve mooie potjes met wetenschappelijk klinkende namen en een McDreamy als uithangbord?

Wat zegt de wet?

De term is een samentrekking van cosmetica en farmaceutica, wat impliceert dat het om cosmetische producten gaat die dezelfde voordelen beloven als geneesmiddelen. Dat is natuurlijk wat cosmeceuticals willen suggereren: dat ze hooggedoseerde werkzame stoffen hebben – hoger dan wat er nu op de markt is – en zo voor zichtbare huidverbetering zorgen. Maar er is één probleem, vertelt dermatoloog Ilan Karavani. “Cosmeceuticals zijn niet erkend door de Europese wet­geving als afzonderlijke categorie en vallen dus onder de cosmetica. Die mogen volgens de wet alleen vrij verkocht worden op voorwaarde dat ze de huid niet veranderen. De realiteit is echter dat zelfs water de huid verandert, wat maakt dat in se alles een­ ­medicament is. Vage regels dus. Die zorgen voor nog vagere claims. Zoals: cosmeceuticals kunnen beweren dat ze pigmentvlekken verminderen, maar niet dat ze die volledig wegnemen. Het eerste is een medische claim, wat betekent dat er erg zware studies moeten gebeuren. Zeggen dat 45 procent van de gebruiksters aangeeft dat pigmentvlekjes verminderen, dat kan wel. Dat is een cosmetische bewering. Bovendien is het niet het merk dat dat beweert, maar de testpersonen. Het resultaat? Veel schimmige beweringen en onduidelijkheden. Zo claimen sommige producten net niet dat ze iets doen, uit angst om in de categorie medicamenten te vallen. Want dan mogen ze niet meer vrij verkocht worden en moeten ze zware studies uitvoeren. Andere producten doen vrijwel niets, maar beweren het tegenovergestelde.”

Botox in een potje

Kortom: we kunnen het best in het achterhoofd houden dat er vooral heel veel mooie marketing aan te pas komt. Ilan Karavani: “Dankzij de ­almaar stijgende populariteit van ­esthetische ingrepen zoals spierontspanners, fillers en dermocosmetische behandelingen zoals needlings en peelings, zijn we gewend geraakt aan snel resultaat en stellen we steeds vaker dezelfde eisen aan onze crèmes. In een maatschappij waar alles snel snel moet gaan zijn we meer dan ooit op zoek naar een quick fix: producten die snel en efficiënt doen wat ze beloven. Daarvoor vertrouwen we al jarenlang op de westerse geneeskunde, en dat is in dit geval niet anders. Cosmeceuticals spelen daarop in door de band tussen cosmetica en geneeskunde te benadrukken. Is het niet door de naam van de arts eraan te verbinden, dan is het met welluidende labels als ‘botox in een potje’ of ‘laser in een tube’, of door hun product te verpakken in de vorm van een spuitje. Zo zeggen ze eigenlijk: ‘Onze crèmes zijn actiever dan wat je in de gewone parfumerie vindt’.” Of dat klopt? Ja en nee. De wetgever legt de industrie een maximumgrens op van de hoeveelheid per ingrediënt. Het is dus niet zo dat artsen plots meer werkzame bestanddelen in hun crème mogen stoppen. Zelfs de Lamborghini’s van deze wereld moeten zich op de openbare weg aan de maximum­snelheid houden. Wel houden cosmeceuticalmerken met meer factoren rekening dan alleen de ingrediënten, vertelt de dermatoloog. “Zoals de pH-waarde. Hoe lager die is, hoe zuurder en hoe beter de ingrediënten in de huid kunnen dringen. Ook de bereiding is essentieel. Kijk naar Bake Off Vlaanderen: het is niet omdat je tien mensen dezelfde ingrediënten geeft, dat je tien dessertjes van topkwaliteit krijgt.” Staar je niet blind op de percentages op de verpakking. Veeleer dan ingrediënten, actieve stoffen en percentages, moet je een crème kiezen die bij je huid past, benadrukt Karavani. “Huidverzorging is als een paar schoenen. Dan mag je nog zulke mooie, luxueuze of kwalitatieve schoenen hebben: als de maat niet klopt, ben je er niets mee.” Kies dus niet voor een product omdat het de naam cosmeceutical draagt. Wel omdat het past bij je huidtype en de noden van je huid. Want dat is pas echt slim smeren.

Wat zit er in cosmeceuticals?

Vitamine A

Helpt de huid om zichzelf te herstellen.

Goed voor: ­zonneschade, rimpels, oneven huidstructuur en ­verstopte ­poriën.

Glycolzuur

Exfolieert, herstelt de vochtbalans en stimuleert de aanmaak van collageen.

Goed voor: fijne lijntjes, pigmentvlekken, verstopte poriën en mee-eters.

Vitamine C

Beschermt de huid, helpt bij de aanmaak van collageen, werkt ontstekingsremmend.

Goed voor: rosacea of acne, pigmentvlekken en verslapte huid.

Niacinamide

Werkt kalmerend, ­reguleert talg, ­versterkt de huid en heeft ontstekings­remmende eigenschappen

Goed voor: roodheid, pigmentvlekken, dehydratatie en acne.

Peptiden

Helpen de huid zichzelf te herstellen

Goed voor: verslapte huid, dehydratatie of een doffe teint.

