Trouwt Meghan Markle in een jurk van een Israëlische ontwerpster? Suzanne Borgdorff

14u34 1 Getty Images Style Meghan Markle (36) geeft volgend jaar haar jawoord aan prins Harry (33) in een trouwjurk die wellicht wordt gemaakt door een Israëlische bruidsjurkenontwerper. Een woordvoerder van Inbal Dror bevestigde aan ad.nl dat de gerenommeerde internationale designer is benaderd door Kensington Palace om haar ontwerpen in te sturen.

"Ik kan bevestigen dat de schetsen van Inbal Dror op speciaal verzoek van het Brits koningshuis zijn gemaakt. Meer informatie kunnen we er niet over loslaten", laat Yehuda Katzman namens Inbal Dror Haute Couture weten.

De Amerikaanse entertainmentsite TMZ legde deze week de hand op drie tekeningen van Dror waaruit blijkt dat zij een trouwjurk met wijde rok of nauwgesloten creatie in gedachten heeft voor Meghan. Ze handhaafde de lange mouwen; een traditie voor koninklijke bruiden. Het bewerkte lijfje bestaat deels uit transparante stof en ruches.

"Voor Meghan Markle met liefde", schreef de ontwerpster met potlood bij haar schetsen. Bij de onderkant van de jurk staat: "Lange, lange sleep."

Meghan Markle's Royal Wedding, Potential Dress Sketches Revealed https://t.co/bDk6UOEBRb TMZ(@ TMZ) link

Sensueel

Dror, die in Tel Aviv woont, staat in de modewereld bekend als een gewaagde ontwerpster die fan is van sensuele ontwerpen. Ze is fan van bruidsjurken met opvallende neklijnen en werd vorig jaar wereldwijd bekend toen ze superster Beyoncé kleedde voor een optreden tijdens de Grammy's.



Hertogin van Cambridge Kate Middleton droeg tijdens haar huwelijk met prins William in 2011 een creatie van de Britse modeontwerpster Sarah Burton. Haar naam kwam pas naar buiten toen de bruid zich voor het eerst liet zien. Ze maakte een satijnen jurk met daarop een kanten appliceerwerk. De naaisters namen om de drie uur nieuwe naalden en wasten hun handen elk halfuur om afdrukken op het weefsel te vermijden.



De jurk van Williams en Harry's moeder wijlen prinses Diana uit 1981 was van de hand van David Emanuel en zijn vrouw Elizabeth. Het ontwerpproces bleef strikt geheim, liet hij weten aan Vogue. "Ik heb Diana een schets laten zien van de jurk die het zou worden en deze daarna verscheurd, want we wilden niet dat deze nog ergens rond zou slingeren." De enorme jurk met pofmouwen en een sluier van acht meter werden na de bruiloft overal ter wereld tentoongesteld en zijn nu opgeborgen in de archieven van de Britse Royals.



Prins Harry, vooralsnog vijfde in de lijn van troonsopvolging, en voormalig Suits-actrice Meghan Markle kondigden hun verloving op 27 november aan. Ze hopen elkaar op 19 mei het jawoord te geven in de kapel van St. George in Windsor Castle, het woonkasteel van koningin Elizabeth.

REUTERS William en Kate trouwden op 6 juni 2011.

AP Charles en Diana tijdens hun huwelijk in St. Paul's Cathedral in Londen.