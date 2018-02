Trouwen op sneakers binnenkort een trend? Als het van deze collectie bruidssneakers afhangt wél Charlotte Dierckx

05 februari 2018

18u19 0 Style Marjolein uit 'Blind Getrouwd' deed het al, zij trouwde vorige week op het grote scherm in knalblauwe Adidas-sneakers. Het Bruidshuis in Antwerpen sprak meteen van een statement, maar Marjolein uit 'Blind Getrouwd' deed het al, zij trouwde vorige week op het grote scherm in knalblauwe Adidas-sneakers. Het Bruidshuis in Antwerpen sprak meteen van een statement, maar liet het woord 'trend' nog even achterwege . Daar brengt schoenmerk Keds nu wellicht verandering in met hun nieuwe collectie bruidssneakers. Ze zijn niet blauw, maar zien er wel reuze comfortabel uit.

“Bruidjes willen genieten van hun dag, en dat lukt niet altijd op hoge hakken. Bovendien zijn veel vrouwen tegenwoordig quasi zo groot als hun man, wat hakken minder aantrekkelijk maakt. Maar doorgaans gaat het om heel geklede sneakers, eventueel met kant. Anderzijds is het even mooi als het plaatje klopt, tot in de puntjes, met mooie hakken. En dat is in Vlaanderen toch de regel", luidde het antwoord op onze vraag of we te maken hadden met een nieuwe trend.

Toeval of niet, nog geen week later brengt schoenmerk Keds in samenwerking met designerlabel Kate Spade New York een sneakercollectie voor brides-to-be op de markt. De collectie bestaat uit maar liefst 30 verschillende stijlen (voor bruid en bruidsmeisje) waaronder ivoorwitte slip-ons met parels en witte glittersneakers met satijnen veters.

Als je het ons vraagt, is het slechts een kwestie van tijd voor ook Vlaamse bruiden massaal zwichten voor deze comfortabele bruidstrend. There we said it.

Inspiratie opdoen voor jouw grote dag? Bekijk de volledige collectie in de online webshop.

🎊 Here comes the Wedding Collection! Calling all brides and bridesmaids —we teamed up with @katespadeny to create a collaboration that's equal parts glamour and comfort. Perfect for your big day. Link in our bio to shop the 👟👟. #kedsstyle Een foto die is geplaatst door null (@keds) op 30 jan 2018 om 15:14 CET

How we feel about seeing our new @katespadeny Wedding Collection in @theknot. Link in our bio to shop these dance floor-ready 👟👟. #kedsstyle Een foto die is geplaatst door null (@keds) op 31 jan 2018 om 16:32 CET