Tropisch weer vraagt om luchtige kledij: de mooiste bralettes

23 juli 2018

07u58 0 Style Het begint zowaar een gewoonte te worden: ook de komende dagen klimt het kwik weer boven de 30 graden. Volgens Frank Deboosere himself wordt deze week zelfs de warmste van het jaar. Dat vraagt om luchtige shirts, losse kleedjes én een bralette. Want dames, geef nu toe: het laatste waar we zin in hebben is een beha dat als een harnas je boezem bijeenhoudt en omtovert tot een minisauna.

Een bralette is eigenlijk een bh zonder beugels of vulling voor een push-up effect. Extra voordeel is dat de lingerie vaak gemaakt is van fijne, zachte materialen zoals kant of katoen. Hierdoor krijg je het gevoel dat je niets aan hebt, maar dat je wel meer steun hebt dan zonder een beha. Comfortabel en sexy: win-win dus.

Toegegeven, een traditionele beha met beugels zal nog nét iets meer steun geven. Let er daarom op dat je borsten comfortabel in de cups liggen, bij wijze van spreke. Als de steun louter van de bandjes komt, krijg je algauw nek-, rug-, en schouderpijn. Het passen laten we aan jullie over, maar we zochten wel alvast de mooiste exemplaren uit.

1. Aerie, € 12,80, online te koop.

2. Love Stories, € 36, online en in winkels te koop.

3. For Love & Lemons, € 32,95, onder meer te koop via Zalando.

4. Calvin Klein, € 27,15, onder meer te koop via Zalando.

5. Intimissimi, € 35,90, online en in winkels te koop.

6. & Other Stories, € 25, online en in wikels te koop.