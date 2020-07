Trieste kat in Gucci-campagne wordt een ster op het internet Margo Verhasselt

31 juli 2020

10u02 0 Style Waar de kat Choupette van wijlen Karl Lagerfeld al jaren geleden wereldberoemd werd door haar schattigheid, staat nu een andere kat bij een modehuis in de spotlights. De reden: iedereen is vertederd door haar trieste snoet.

Beelden voor een nieuwe campagne schieten tijdens een pandemie is niet simpel. Maar de creatieve directeur van Gucci, Alessandro Michele, vond wel een oplossing. Hij stuurde een deel van zijn collectie rond naar modellen, die zichzelf moesten fotograferen.

Het resultaat? Een unieke inkijk in het privéleven van enkele Gucci-modellen, waarbij we ze zien zonnebaden in de tuin, hun tanden zien poetsen of gewoon zien paraderen in hun slaapkamer. En dat allemaal in een piekfijne outfit van het Italiaanse modehuis. Uiteraard.

Maar naast de modellen schitteren ook enkele huisdieren in de campagne, en eentje krijgt bijzonder veel aandacht. Een Britse korthaar, wiens expressie nogal triest is, beschrijft zowat de gemoedstoestand van de hele wereld momenteel. De kat staart recht in de lens alsof ze nooit in haar leven iets anders deed dan model zijn.