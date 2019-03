Trendy vogels op de Parijse modeweek David Devriendt

03 maart 2019

17u59 0 Style Minder bekend dan Dries Van Noten, Ann Demeulemeester en Cred is Cédric Charlier. Een Belgische ontwerpster die in 2012 zijn eigen modehuis heeft in Parijs. Ik kreeg een uitnodiging op zijn modeshow, en voelde me precies in een exotische luxevolière. En ook bij Delvaux werd er wat rondgefladderd!

Het is je vergeven als je nog nooit van Cédric Charlier hebt gehoord. Niet te verwarren met de Brusselse hockeyspeler. Cédric Charlier, de ontwerper, komt uit Gerpinnes, een dorpje op tien kilometer ten zuiden van Charleroi . Voor veel Vlamingen is dat terra incognita. En toch is de 41-jarige Waal niet van de minste. Charlier studeerde af aan het gerenommeerde La Cambre – de Waalse evenknie van onze Antwerpse modeacademie – en won in 1998 de Moêt Hennessy Fashion Award. Het leverde hem een werkplek op bij Céline, toen nog onder de leiding van de Amerikaanse populaire ontwerper Michael Kors (nu vooral bekend voor zijn handtassen). Later werkte hij nog bij de Brusselse designer Jean Paul Knott en als rechterhand van Alber Elbaz bij Lanvin. Hij was ook vier jaar lang creatief directeur bij Cacharel (ja, van het parfum Anaïs Anaïs). Sinds 2012 heeft hij zijn eigen modehuis, en staat hij bekend voor zijn elegante, minimalistische ontwerpen.

Hemelse ontwerpen

Je voelt hem al komen: ik was uitgenodigd voor zijn show in het Palais de Tokyo, in een grote, ongezellige ruimte met betonnen pilaren en witte plastic zeilen die de backstage afschermden. Voor wie tijdens het wachten – ook deze show startte 45 minuten te laat – de natuur voelde roepen, was er ook in het gebouw een toilet, volgespoten met graffiti, dat eruitzag als een kraakpand. Een mens mocht blij zijn als hij er geen nare ziekte aan overhield. Gelukkig ging het er veel gesofisticeerder aan toe op de catwalk. Charlier was duidelijk geïnspireerd door vogels. Niet alleen waren er jurken en rokken met een print van zwaluwen en parkieten (tenminste, dat denk ik wat het waren; mijn ornithologische kennis is beperkt, sorry), er waren ook veren in overvloed. Als detail aan een ceintuur, op de schoenen, aan de riem van een handtas, als zijpand op een broek, of zelfs over verschillende stukken heen … Het gaf de silhouetten extra beweging en frivoliteit. Ook voor het kleurenpalet keek de ontwerper naar de wereld boven ons. Blauw en lichtgrijs speelden de hoofdrol, en deden denken aan de grauwe, Parijse hemel daarbuiten. Met hier en daar een opklaring in de vorm van een lichtblauwe trenchcoat of col roulé in dégradé. Halfweg de show maakten ook enkele roze en bloedrode silhouetten hun opwachting, alsof de avondzon plotsklaps doorbrak en de donkerte wou verjagen.

Los van het duidelijke natuurthema, grossierde de collectie in tal van mooie en draagbare stukken. Charlier is een meester in tailoring, en zijn trenchcoats – één was zelfs in gecoat ruitenpatroon – en vrouwenpakken showen zijn talent voor gestructureerde snits. De grote finale voltrok zich op de dramatische muziek van de aria Habanera uit Bizets opera Carmen. L’amour est un oiseau rebelle, zong de tragische heldin. De liefde is een rebelse vogel. Een moderebel is Charlier hoegenaamd niet, maar elegante kleren, die maakt hij wel met heel veel liefde. Een hoogvlieger!

Streepje surrealisme bij Delvaux

Nog meer Belgisch vakmanschap was er te zien bij Delvaux. Het oudste luxehandtassenmerk ter wereld – het Brusselse huis werd opgericht in 1829 – hield net zoals zoveel andere merken een presentatie van hun nieuwigheden. Dat gebeurde in een statig pand in de chique Rue Saint Honoré, waar alle grote modemerken hun winkel hebben. We zouden het bijna vergeten, maar op wereldniveau speelt Delvaux echt wel mee. Ik hoorde dat zelfs Olivia Palermo, een van de bekendste influencers met 6 miljoen volgers, langsging. Traditie en vakmanschap blijven altijd belangrijke waarden voor Delvaux, maar elk seizoen passen ze nieuwe technieken toe en houden ze het fris. Voor komende winter haalde Christina Zeller, de Zwitserse creatief directeur van het luxehuis, inspiratie bij onze kleerkast en mode-textiel. Zo is er een Brillant met ribfluweeleffect, en een Madame die glanst als satijn. Andere tassen bevatten dan weer een knipoog naar Schotse tartan, een lederen blouson of militaire riding boots. Verder kreeg hun iconische model ‘Madame’ in plaats van een lederen riem een schakelketting, om de klassieker een modernere touch te geven. Ook de Pin Bag, geboren in de seventies, kreeg twee nieuwe uitvoeringen. Maar dé blikvanger was hun installatie in de vorm van een werk van Magritte. Delvaux werkt al langer samen met de Magritte Foundation, en dat blijft gewoon doorlopen. In april al komt er een nieuwe minicollectie, met tassen en kleine lederwaren die zo geplukt lijken uit de surrealistische schilderijen van de Belgische kunstenaar. Er is de Brillant met ‘Ceci n’est pas un Delvaux’, er is het bekende sleutelmotief, en ook de wolken en de vogel uit Magrittes schilderij ‘De Belofte’ ontbreken niet. Cédric Charlier zou goedkeurend knikken!