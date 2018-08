Trends uit de jaren 90 die (nog) geen comeback gemaakt hebben Liesbeth De Corte

13 augustus 2018

10u05

Bron: Who What Wear 0 Style De jaren 90 zijn bezig aan een flinke revival. Van de chokers tot de buffalo’s, de slipdress en de piepkleine zonnebril, het lijkt wel alsof we er geen afscheid van kunnen nemen. Vooraleer je begint te graven in de diepste krochten van je kleerkast: niet alle trends van weleer hebben een comeback gemaakt. Deze stuks laat je (voorlopig) nog beter hangen in je kast.

1. Het korset

Het marteltuig uit de jaren stilletjes beleefde tijdens de nineties een heuse revival. Je kon de strakke top zonder bandjes met zo goed als alles combineren: van korte shortjes tot broeken met olifantenpijpen en lange, elegante rokken.

Nu, zowat 20 jaar later, doet het korset nog steeds denken aan vervlogen tijden. De trend die er het dichtst bij aanleunt is de zogenoemde nouveau milkmaid top, oftewel een schattig, aansluitend shirtje afgewerkt met kant of franjes.

2. Legging met print

De trend van de legging met felgekleurde print dateert al uit de jaren 80, maar woedde stevig verder in de jaren 90. Kan nog perfect voor een verkleedfeestje, maar daarbuiten? Toch beter niet.

3. Lange lederen blazer

Met dank aan de The Matrix-trilogie wilde quasi iedereen stiekem een lange, lederen jas als die van Neo. Maar omdat het kledingstuk een gothic imago had én niet zo praktisch was, kwam de kortere variant al snel in opmars. Ondertussen dragen de meeste modeliefhebbers óf een lederen jas óf een blazer, maar de combinatie van de twee zie je niet meer vaak opduiken.

4. Haltertopjes

Welk kind van de nineties bezat ooit géén haltertopje? Extra pluspunten als je zelf een knoopje kon maken achter je nek. Verleidelijk om met het warme weer vanonder het stof te halen, maar volgens de fashion police laat je het toch beter links liggen.

5. Waistcoat

De waistcoat, oftewel het gilet, droegen we tijdens de jaren 90 en dat doen we nu nog steeds. Het enige verschil? Toen gebruikten we het als topje an sich, nu doen we het enkel aan als onderdeel van een kostuum.

6. Tie dye

De print die we onbewust linken aan Amerikaanse hippies is ongetwijfeld tie dye. Heel makkelijk om zelf te maken én je ziet er in een wip uit als een eclectische regenboog. Als we deze trend al terugzien, is het steeds in een subtielere variant.

7. Pedal pusher

Over de pedal pusher, oftewel de broek die nét te kort is voor een cropped broek of té lang voor een bermuda, zijn de meningen verdeeld. Het is en blijft één van de grootste nachtmerries van Jani Kazaltzis, maar modehuizen als Saint Laurent, Dolce & Gabbana en Dion Lee stuurden hun modellen al met een pedal pusher, in de vorm van een koersbroek, de catwalk op. En ook sterren als Bella Hadid of Kim Kardashian zijn al gespot in een exemplaar.