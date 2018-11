Trendalert: gaan we binnenkort allemaal voor een nieuwe kaaklijn à la Angelina Jolie? Nele Annemans

30 november 2018

16u48

Bron: The New York Times, eigen berichtgeving 0 Style Na de kleinere neus en de dikke duckfacelippen, is nu de strakkere kaaklijn aan de beurt. Bekende vrouwelijke celebrity’s laten immers en masse hun gelaat net dat tikkeltje hoekiger maken en ondertussen heeft de trend ook al heel wat andere vrouwen bereikt. Moeten we ons nu ook zorgen beginnen te maken over onze kaaklijn? Wij legden ons oor te luisteren bij dokter en huidverzorgingspecialist Ilan Karavani.

Enkele jaren geleden bestudeerden enkele onderzoekers wat een presidentskandidaat nodig heeft om verkozen te worden aan de hand van zijn uiterlijke kenmerken. Alles werd bevraagd: moet hij een mooie bos haar hebben of liever een kaal kopje, groot of klein van gestalte zijn, blauwe of eerder bruine ogen hebben, een grote of kleine neus ... Maar wat prijkte helemaal bovenaan het lijstje? Juist, een strakke kaaklijn. “JF Kennedy en Bill Clinton zijn maar enkele voorbeelden van hoe een stevige kaaklijn vertrouwen, assertiviteit en power uitstraalt”, vertelt dokter Ilan Karavani. En nu zet de trend zich ook door naar de vrouwelijke helft van de bevolking volgens hem. “Door de emancipatie willen vrouwen nu ook tonen dat ze hun mannetje kunnen staan, en dat straal je onder andere uit met een scherpe kaaklijn. Kijk maar naar Angelina Jolie en Cameron Diaz, allebei vrouwen die enorm veel power uitstralen en met wie vrouwen zich maar al te graag vergelijken. Een zachte kaaklijn met een kin die naar binnen getrokken is, straalt daarentegen maar weinig vastberadenheid uit.”

Maar een assertievere blik is niet de enige reden waarom vrouwen zich massaal een nieuwe kaaklijn willen aanmeten. Ook het jeugdige aspect speelt een rol. “Een scherpe kaaklijn is ook een teken van jeugdigheid. Bij het verouderen van de hals zijn er namelijk twee belangrijke dingen die kunnen gebeuren. Bij sommigen stapelt het vet zich op, ook wel gekend als de dubbele kin. Anderen hebben dan weer last van verslapping, waardoor het allemaal een beetje flabbert. In beide gevallen verlies je je scherpe kaaklijn én dus ook je jeugdige expressie. Sommigen verliezen ook wat bot met het verouderen. Dat betekent dat beide kanten van de kaaklijn wegzakken”, aldus dokter Karavani.

Schuld van de selfie

Maar ook sociale media, en in het bijzonder selfies, zorgen ervoor dat vrouwen zich meer en meer zorgen maken over hun kaaklijn. In een onderzoek bij de American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, gaf 55% van de plastische chirurgen aan dat ze al patiënten over de vloer kregen met de vraag om er beter uit te zien voor hun selfies. “Mensen zien meer en meer foto’s van zichzelf waardoor ze gevoeliger worden voor hoe ze eruitzien”, vertelt dokter White, klinisch assistent-professor hoofd-halschirurgie bij het NYU Langone Medical Center. “Die trend zorgt er ook voor dat steeds meer vrouwen bij ons aankloppen om hun kaaklijn te laten veranderen.”

Ook dokter Karavani bevestigt dat. “Heel die selfiecultuur zorgt ervoor dat vrouwen meer aandacht besteden aan hun gezicht. De selfie heeft dan ook een enorme boost gegeven aan vrouwen om aan hun gelaat te laten sleutelen: nieuwe lippen, een kleinere neus, en nu ook een strakkere kaaklijn. Daarnaast vervormt een selfie vaak de vorm van je gezicht. Mensen nemen bewust een foto met hun camera hoog in de lucht en tillen daarbij ook hun kin een beetje omhoog. Daardoor lijken hun kaaklijnen scherper dan in het echt, waardoor ze ook sneller geneigd zijn om er iets aan te laten veranderen.”

Superboost

En daar speelt de industrie natuurlijk graag op in. Zo zijn er ondertussen al verschillende technieken en toestellen op de markt om je kaaklijn te verstevigen. “Allereerst heb je die voor de dubbele kin. Daarbij kan je werken met inspuitingen om het vet op te lossen, maar die techniek is vaak erg pijnlijk en veroorzaakt heel wat roodheid. Een nieuwe techniek, die zonder pijn of snijden de strakke kaaklijn van weleer tevoorschijn tovert, is de HIFU. Daarbij wordt met ultrasone golven het vet verminderd. Daarnaast kan je natuurlijk een liposuctie van de kaaklijn laten uitvoeren. Verder bestaan er nog technieken die ook werken, maar minder krachtig zijn. Als je last hebt van een dunne of flabberhuid is de chirurgische optie een lifting. Minder ingrijpend is je huid laten aanspannen met prikjes van ‘boostende cocktails’ in de hals, eventueel aangevuld met spierontspanners. Soms wordt de huid ook verwarmd zodat ze samentrekt. Verder hebben we ook een nieuwe technologie, de Superboost, die de spieren en de huid aanspannen op een niet-invasieve manier.”

Tot slot zijn er nog de hoeken van de kaken. “Die bestaan uit bot en de kaakspier, dus als er daar verlies optreedt, worden er fillers ingezet voor een meer hoekig resultaat. Dat onderging Brad Pitt bijvoorbeeld ook. In Azië worden eerder spierontspanners gebruikt voor een minder breed gelaat. Sommige mensen gaan nog een stapje verder en laten ook hun kin bijwerken voor een assertievere look, bijvoorbeeld door eigen vet of fillers in te spuiten. Je ziet dus dat er heel wat mogelijkheden zijn én dat de nieuwe generatie vrouwen er ook steeds meer gebruik van maakt. Of de trend binnen 10 jaar nog geldt, daar hebben we het gissen naar, maar momenteel prijkt een strakkere kaaklijn absoluut op nummer 1 op de wishlist van menig vrouw”, besluit de arts.

