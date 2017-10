Trend gespot: de Amy Winehouse eyeliner is terug Sophie Vereycken

11u34 1 BrunoPress Style 's Ochtends snel een streepje zetten voor je de deur uit moet? Dan loop je gegarandeerd de rest van de dag rond met twee pandastrepen boven je oog. Wel: er is goed nieuws. Volgens de nieuwste catwalktrend is dat tegenwoordig perfect aanvaardbaar.

Van plakband tot theelepeltjes: er zijn tal van hulpmiddelen om dat perfecte zwarte streepje te zetten. Helaas mogen die niet baten. Wie graag met een dun lijntje boven de ogen de deur uitgaat, heeft al snel tien minuten extra nodig 's morgens. Al is er nu een nieuwe variant, die ons een stuk makkelijker lijkt: de eyeliner à la Amy Winehouse.



Of je er nu echt mee op kantoor wil aankomen, durven we te betwijfelen. Maar op de catwalk was het alvast wél een grote hit: van Tom Ford tot Jason Wu, Tommy Hilfiger en Julien MacDonald. De look is momenteel overal.



Hoe je het doet? Voor de extreme catwalkversie heb je niet veel meer nodig dan donkere oogschaduw. De bedoeling is om gewoon een oogschaduwlijn te maken ter grote van je vingertop. En het beste nieuws: dat hoeft niet eens netjes te zijn.



Voor een meer draagbare versie kijken we beter naar de rode loper. Daar konden we Selena Gomez al spotten met een iets subtielere versie: een donkere kleurwaas die uitwaaiert aan de buitenste ooghoek, een soort van combinatie van een smokey eye en de nieuwste catwalktrend. Best leuk, als je het ons vraagt. Wie durft nog?

