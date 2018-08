Topshop in zee met Halpern voor nieuwe designer collab Liesbeth De Corte

21 augustus 2018

17u51

Bron: Vogue, Refinery29 0 Style Het bekende Britse modelabel Topshop heeft een klein bommetje gedropt. Het merk heeft bekendgemaakt dat ze een nieuwe designercollectie zullen uitbrengen en die wordt ontworpen door niemand minder dan Michael Halpern.

Zeggen dat Michael Halpern over de tongen gaat, is nogal een understatement. Nadat hij zijn eerste collectie van het gelijknamige label Halpern had getoond tijdens de London Fashion Week kreeg hij bij de Britse Fashion Awards de prijs voor opkomend Brits talent. En ook tijdens de modeweek in de Britse hoofdstad van dit jaar was hij een van de meest gehypete designers.

Zijn ontwerpen zijn gemakkelijk samen te vatten in een aantal kernwoorden: glitter, glamour en opvallende prints die samen zorgen voor een over the top discolook. Een combo die ook in de smaak valt bij een heleboel sterren, want onder meer Amal Clooney, Diane Kruger, Lupita Nyong’o en Adwoa Aboah zijn al gespot in zijn ontwerpen.

De lijn zal bestaan uit 28 stuks, waaronder enkele "speelse, discoachtige en fluwelen outfits, deux-pièces met opvallende prints, jumpsuits met pailletten en holografische mini-jurkjes", zo omschrijft Topshop de collectie. "Ik wil dat iedereen zich zo glamoureus mogelijk voelt", reageert Halpern zelf. "En deze samenwerking is een fantastische manier om dat te doen."

Vanaf november is de collab online en in de Topshop-winkels verkrijgbaar. Prijzen beginnen vanaf € 59.

Een foto die is geplaatst door Halpern (@halpernstudio) op 20 apr 2018 om 09:09 CEST