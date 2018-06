Diamond experience Gesponsorde inhoud Toppers uit de diamantgeschiedenis:

deze 5 personen gaven de diamant nog meer glans Aangeboden door Maasmechelen Village

06 juni 2018

16u00 0

1. De zussen Reyns

Diamonds are a girl’s best friend, want in de achttiende eeuw waren de zusjes Reyns dé leading ladies van de Antwerpse diamanthandel. Hun interesse voor het ondernemerschap werd aangewakkerd door hun stiefvader, een man met roots in de diamantensector. In 1749 trouwde één van de zussen, Anna-Philippina, met Willem van Hogerwoert, zoon van een Nederlandse diamanthandelaar. Toen haar man tien jaar later stierf, zette zij samen met haar zus Isabella z’n werk verder. Sterker nog, zij deden de zaak helemaal openbloeien, boorden nieuwe markten aan en schreven een internationaal succesverhaal.

2. De Beers

Het verhaal van diamantgigant De Beers start in 1888. Al snel werden zij internationaal expert in het ontmijnen van diamanten. Zij waren het bovendien die de 4 c’s introduceerden, het kwalificatiesysteem waarbij de waarde van een diamant wordt bepaald aan de hand van de slijpvorm (cut), de kleur (color), de zuiverheid (clarity) en het karaatgewicht (carat).

In 2002 openden ze hun eerste juwelenboetiek en sindsdien volgden er wereldwijd al meer dan dertig. Daarnaast is het bedrijf nog steeds actief in de mijnbouw en de verkoop van ruwe en geslepen diamanten aan bedrijven en particulieren, en investeren ze sinds jaren in de synthetische diamant. Het is dankzij De Beers dat de diamant z’n status heeft verworven: zij lanceerden in 1947 de leuze ’A diamond is forever’, bovendien slaagden zij er met hun collectie fijne, elegante juwelen in een link te leggen tussen de diamant en bijzondere gelegenheden zoals een verloving of een huwelijk.

3. Elizabeth Taylor

De diamant is most wanted onder Hollywoodsterren, maar actrice Elizabeth Taylor verdient de titel van grootste fan. Zo was ze de trotse eigenares van onder andere de Krupp Diamond: een diamant van 33,19 karaat die haar ex-man, acteur Richard Burton, voor haar kocht. Ook de Taylor-Burton Diamond (een peervormige diamant van zo’n 69,42 karaat) en La Peregrina (een wereldberoemde parel aan een diamanten halsketting, ooit gedragen door Mary I, de zestiende eeuwse koningin van Engeland) behoorden tot haar collectie. Geschatte waarde? Tussen 8 en 11 miljoen euro per stuk….

4. Antwerp World Diamond Centre

Dé diamanthoofdstad? Antwerpen natuurlijk. Al meer dan vijf eeuwen heeft de stad een leiderspositie te pakken. Het is de missie van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) om die belangrijke positie te handhaven en dat doen ze via lokale en internationale handel, opleidingen, workshops, seminaries, en ook events en campagnes om de schoonheid en waarde van de diamant te promoten. Zowel de import als de export geeft de Belgische economie een belangrijke boost, bovendien vertegenwoordigt AWDC meer dan 1.600 bedrijven die rechtstreeks 6.600 mensen en onrechtstreeks 26.000 mensen aan het werk zetten. Dagelijks werken er maar liefst 70 nationaliteiten samen in Antwerpen. Ook ver buiten de grenzen zorgt de diamant voor miljoenen mensen over de vijf continenten voor een beter leven. De leuze van het Antwerp World Diamond Centre? Diamonds and Antwerp, it’s in our DnA!

5. Untold

Je linkt de diamant met klassieke creaties? Think again: het Antwerpse Untold zorgt voor een atypische, frisse blik op de luxueuze steen. Stefan Foubert heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring in de diamantensector. Met die kennis in het achterhoofd creërt hij vandaag samen met zijn partner Ineke Symoens unieke, handgemaakte diamantjuwelen. Behalve hun persoonlijke creaties staan ze bekend om bijzondere samenwerkingen. Een recent voorbeeld is de Sepi Bracelet, een armband in exotisch roggenleder met een ingewerkte diamant. Het unieke stuk kwam er in opdracht van Sepideh Sedaghatnia, wijnkenner en eigenares van gastrobar ‘Divin by Sepi’.

Shine on!

Mis the Diamond Experience niet

In deze unieke pop-up laat je je verblinden door meer dan duizend diamanten met een waarde tussen 100 tot 1 miljoen euro. Daarnaast leer je meer over de mysterieuze geschiedenis en de geologische oorsprong van de diamant, en kan je lezingen, workshops en heuse diamond masterclasses volgen. Ook een souvenir behoort tot de mogelijkheden, want je krijgt de kans om losse diamanten, fijne juweeltjes en zelfs een gepersonaliseerd ontwerp te kopen….

Deze pop-up boetiek is constant in beweging. Zopas vervoegde het bekende Antwerpen juwelenmerk Diamanti Per Tutti het reeds mooie gezelschap. Meer dan redenen genoeg om langs te komen in Maasmechelen Village, voor een schitterende ervaring!

The Diamond Experience i.s.m. Antwerp World Diamond Centre en de Hoge Raad voor Diamant/HRD Antwerpen loopt nog tot 31 juli. Voor meer info, surf naar TheBicesterVillageShoppingCollection.com en www.maasmechelenvillage.com