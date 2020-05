Topmodellen nemen wereldwijd deel aan virtuele modeshow Margo Verhasselt

02 mei 2020

10u11

Bron: Harpers Bazaar 0 Style De mode-industrie moet door de coronacrisis nog creatiever zijn dan normaal. Carine Roitfeld, voormalig editor-in-chief van Vogue Paris, is daar met vlag en wimpel in geslaagd. Haar jaarlijks amfAR Gala (dat normaal doorgaat in Cannes, Frankrijk) werd nu voor het eerst virtueel georganiseerd. Topmodellen van over de hele wereld flaneerden zo in quarantaine over de catwalk.

Carine Roitfeld organiseerde vrijdag de eerste digitale celebrity modeshow. Het event werd georganiseerd om geld in te zamelen voor de strijd tegen het coronavirus. Ieder jaar organiseert Roitfeld het Cinema Against AIDS amfAR Gala op het film festival in Cannes. De ‘Fashion Unites’-show van dit jaar werd over heel de wereld gefilmd.

“We organiseren dit niet alleen uit plezier”, vertelt Roitfeld over het event. “Het is de bedoeling geld in te zamelen voor een goed doel en ervoor te zorgen dat je een lach op je gezicht krijgt. Ik ben vandaag geen modeicoon. Mijn idolen zijn dokters, verplegers en de vrouw die nog in de supermarkt werkt.”

De show kon gevolgd worden via YouTube en werd geregisseerd door Fabien Constant en gepresenteerd door Derek Blasberg. De modellen kregen voor ze aan hun loopje begonnen instructies van haar- en make-upstylisten en showproducers. Onder andere Irina Shayk, Karen Elson, Winnie Harlow, Ashley Graham, Eva Herzigova, Carolyn Murphy, Anok Yai, Alessandra Ambrosio, Stella Maxwell, Candice Huffine en Halima Aden flaneerden over de catwalk.