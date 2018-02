Topmodellen hebben lang niet altijd een droomleven: "Eerst zeggen ze 'oh, wat ben je mooi!' en dan begint het gedoe Annemart van Rhee

22 februari 2018

16u02

Bron: AD 0 Style Dromen van een carrière als topmodel Kendall Jenner mag. Maar het begint vooral met bikkelen en netwerken, zegt oprichter Mariana Verkerk (57) van de jubilerende The Model Convention. En: "Er is niets mis met werken voor Wehkamp of Hunkemöller."

Yfke Sturm werd gescout tijdens een bezoek aan de Hema, Gisele Bündchen toen ze haar tanden zette in een burger van McDonald’s.

Zelf verruilde Mariana Verkerk ruim 35 jaar terug haar baan in de Rotterdamse haven voor de catwalk in New York nadat iemand had gezegd dat ze model zou moeten worden. Een schot in de roos voor de boomlange Nederlandse die deze maand nog shows in China liep.



Ze werkte in de Verenigde Staten met toppers als Linda Evangelista, Tyra Banks en Naomi Campbell en verscheen in glossy’s als Vogue, Harper’s Bazaar en Elle.



Maar zulke successprookjes zijn niet voor iedereen weggelegd. En daarom richtte Verkerk - die nog steeds in New York woont - in 2008 met Mauritz Briët The Model Convention (TMC) op. Een plek voor gesprekken, fotomomenten en het uittesten van de catwalk. De manifestatie - waar agenten en bureaus mogelijke talenten ontmoeten - sluit de Huishoudbeurs af en blijkt uitgegroeid tot het grootste Europese scoutingevenement op modellengebied.

Hoeveel kandidaten zag je in tien jaar voorbijkomen?

"Zeker 5.000. Met name de laatste jaren is de belangstelling enorm. Vooral meisjes dromen van een loopbaan als model. Maar ook steeds meer jongens melden zich."

Hoeveel van die 5.000 zijn geslaagd en hebben een carrière als model?

