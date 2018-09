Topmodel uit de jaren 90 maakt comeback voor Versace TVM

23 september 2018

11u52 0 Style De 44-jarige Shalom Harlow heeft een zeldzame verschijning gemaakt op de catwalk voor Versace tijdens de modeweek in Milaan. In de jaren 90 scheerde de Canadese hoge toppen als model, maar de laatste tien jaar bleef ze grotendeels uit de spotlights.

Harlow werd ontdekt op een concert van The Cure in Toronto en ging aan de slag als model toen ze nog in het middelbaar zat. Ze sierde maar liefst zes keer de cover van de Amerikaanse Vogue, liep shows voor alle grote modehuizen zoals Calvin Klein, Prada en Chanel en was te zien in reclamecampagnes van Dior, l’Oréal en Armani. In 2007 nam zakenblad Forbes haar op in de lijst van best betaalde supermodellen. Daarnaast acteerde Harlow ook in een aantal films zoals ‘How To Lose A Guy In 10 Days’ en ze co-presenteerde het programma ‘House of Style’ op MTV.

De laatste keer dat Harlow haar opwachting op de catwalk maakte, was in 2012 voor Alexander Wang. Deze week maakte ze nog eens een uitzondering voor Versace. Die show sloot ze af in een transparante zwarte jurk met geborduurde bloemen op.