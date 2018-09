Topmodel Lily Aldridge lanceert eigen parfumlijn mv

19 september 2018

10u57

Bron: vogue.nl 0 Style Victoria's Secret Angel Lily Aldridge (32) gaat haar eigen parfumlijn lanceren. Het project komt er als onderdeel van een samenwerking tussen IMG, het modellenbureau van Aldridge, en Inter Parfums Inc.

Tegenwoordig is het niet nieuw meer: een celebrity met een eigen parfum. Maar dat van het supermodel zou wél speciaal zijn. De Amerikaanse schone gaat de geur volledig zelf mee creëren. "We proberen precies het tegenovergestelde te maken van celebrity-geuren van de afgelopen twintig jaar,'' legt Jean Madar, directeur van Inter Parfums uit aan WWD. Lily heeft dus het laatste woord bij het kiezen van de geur, niet de marketingmensen van het bedrijf.

"Ik ben al jaren met IMG in gesprek om iets met beauty te doen," vertelt Lily. "Het is echt een onderdeel van mijn levensstijl. Parfum voelde als de perfecte introductie in de beautywereld," aldus het model.

Het model zal vier geuren op de markt brengen in 2019. Ze zullen te koop zijn in een speciale online boetiek.