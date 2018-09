Topmodel Lily Aldridge 5 maanden zwanger op de catwalk TVM

10 september 2018

10u47 0 Style Victoria’s Secret Angel en topmodel Lily Aldridge mag dan 5 maanden zwanger zijn, dat houdt haar niet tegen om verder te blijven werken. Afgelopen weekend liep ze tijdens de modeweek in New York mee in een show van Brandon Maxwell, inclusief zichtbare babybuik in een strakke rode jurk.

Het 32-jarige Amerikaanse model vierde dat moment op Instagram, waarop ze beschreef hoe goed ze zich voelde door zwanger op de catwalk te kunnen lopen.

“Zo trots om voor Brandon Maxwell te kunnen lopen, ook al ben ik al 5 maanden zwanger! Ik heb al een aantal catwalkshows in mijn leven gedaan, maar dit is een moment dat mij altijd bij zal blijven”, aldus Aldridge op Instagram. “Dankjewel Brandon om mij te doen stralen en een echte gentleman te zijn, ik hou voor altijd van je! Het was zo leuk backstage met al de andere meisjes. Iedereen was positief en over mijn buik aan het wrijven, om dit mooie moment samen met mij te vieren.”

Aldridge heeft al een 6-jarige dochter met haar partner Kings of Leon-frontman Caleb Followill. In het begin van het nieuwe jaar komt daar dus nog een broertje of zusje bij.