Topmodel Kim Peers wordt allereerste gezicht ooit van Wouters & Hendrix TVM

06 november 2018

09u15 0 Style Belgisch topmodel, styliste en muzikante Kim Peers is aangesteld als allereerste campagnegezicht van juwelenmerk Wouters & Hendrix. Hun keuze viel niet toevallig op Peers, die sinds jaar en dag fan is van het merk. Het resultaat: een campagne met een op en top Belgisch karakter.

Kim Peers maakte vooral eind jaren 90 en begin jaren 2000 naam voor zichzelf in de modewereld als één van de meest gevraagde modellen ooit. Zo sierde ze bijvoorbeeld 3 keer de cover van de Italiaanse Vogue en werkte ze voor klanten als Louis Vuitton, A.P.C., Interview Magazine en A.F. Vandevorst. Later ging ze ook aan de slag als styliste en lanceerde ze enkele muzieksingles.

Al is het niet zo dat ze het modellenwerk nu volledig de rug toegekeerd heeft. Ze neemt nog steeds opdrachten aan, al is ze wat kritischer dan vroeger. Een samenwerking met het Belgische juwelenmerk Wouters & Hendrix is daar een voorbeeld van.

Peers is het gezicht van de ‘A Wild Original!’ collectie die geïnspireerd is op het uitgaansleven in New York. Spiegelende facetten refereren bijvoorbeeld aan het patroon van gietijzeren straatdeksels. Felgekleurde fuchsia-, smaragd- en topaasgekleurde geslepen stenen verwijzen naar roodgloeiende neonlichten, stoplichten en flikkerende autolampen in de bruisende metropool. Contrasterende donkere stenen als rookkwarts, zwarte onyx en blauw tijgeroog roepen dan weer de sfeer van rokerige nachtclubs en donkere steegjes op.

Het Amsterdamse fotografenduo Petrovsky & Ramone stond in voor de fotografie van de campagne. Bekijk de beelden hieronder.