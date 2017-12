Topmodel Doutzen Kroes over het vrouwenlichaam: "Ik vind niet dat we er allemaal hetzelfde moeten uitzien" Charlotte Dierckx

13u15 1 Jens Hartmann Style Nieuw jaar, nieuwe voornemens, nieuwe sporttenue? Als het van Doutzen Kroes afhangt in ieder geval wel. De Nederlandse schone lanceert op 28 december alweer een tweede sportcollectie in samenwerking met Hunkemöller. Wij mochten zowel Doutzen (en haar adembenemende abs) als de sportcollectie gaan bewonderen in München, en namen meteen de proef op de som tijdens een intensieve barre-training.

Sports meets fashion, is het thema dat in Doutzens tweede sportcollectie centraal staat. Wanneer het topmodel binnenwandelt in een mom jeans, rode enkellaarsjes en een stoere cropped trui uit haar collectie, hebben we spontaan een ahaaa-moment en wordt meteen duidelijk dat deze collectie niet gemaakt is om enkel en alleen zwetende lijven ondersteuning te bieden in de gym. Sommige stuks zijn ook perfect te combineren in een alledaagse streetstyle look.

Charlotte Dierckx Doutzens outfit bewijst dat sommige stuks ook perfect te combineren zijn in een alledaagse streetstyle look.

Doutzens nieuwe sportcollectie is als het ware een weerspiegeling van haar sportieve en gezonde levensstijl die ze met de paplepel meekreeg. "Sport speelt een belangrijke rol in mijn leven. Niet alleen omwille van mijn werk, sporten heeft ook een grote invloed op mijn innerlijke balans. Ik denk dat vooral de combinatie tussen work-outs, meditatie en ontspanning belangrijk is, en dat zie je ook terug in de collectie. Sommige items uit de collectie zijn perfect voor intensieve trainingen en sporten met een hoge impact, andere kledingstukken zijn dan weer ideaal voor rustige sporten of zelfs gewoon om lekker languit op de bank te liggen. Zie je? It's all about balance (lachje)."

De sportcollectie bestaat uit verschillende sporttops en -leggings, cropped en oversized truien al dan niet met matching broek, alsook een stoere jack en enkele sportaccessoires. En natuurlijk, sportbeha’s in drie verschillende levels zoals we dat gewend zijn van Hunkemöller. Het topmodel koos voor een monochroom kleurenpalet gecombineerd met millennial pink en een vrouwelijke bloemenprint. Daarnaast zien we ook veel strapping, mesh en veterdetails terug voor een sexy twist.

Met haar nieuwe sportcollectie wil Doutzen vrouwen van alle lichaamsvormen aanmoedigen zelfverzekerder en sportiever door het leven te gaan. "Wat ik het belangrijkste vind, is dat we alle lichaamstypes waarderen: atletisch, curvy, maar ook bijvoorbeeld dun. Ik ben het er niet mee eens dat we er als vrouw allemaal hetzelfde moeten uitzien. Het vrouwenlichaam is iets heel moois en we zijn allemaal anders, dat moeten we omarmen."

Maar wat dan met vrouwen die niet graag of durven sporten uit onzekerheid over hun lichaam? "Afhankelijk van welke zones jou onzeker maken, biedt deze sportcollectie verschillende mogelijkheden. Een high-waist broek gecombineerd met een cropped trui is bijvoorbeeld ideaal voor dames die trots zijn op hun billen, maar tegelijkertijd liever hun buikje verdoezelen. Het is maar net waar jij je comfortabel in voelt. Mijn doel met deze sportcollectie voor Hunkemöller was het creëren van sportkledij waarin vrouwen zich comfortabel voelen, maar dat er ook nog eens een beetje fashionable uitziet", sluit het topmodel af.

We namen meteen de proef op de som en testten de sportcollectie tijdens een intensieve barre-training, geïnspireerd op de bewegingen van ballet, yoga en pilates. Los van het feit dat de work-out gepaard ging met behoorlijk wat zweten en puffen, zagen we er best wel pro uit. Benieuwd naar Doutzens favoriete work-out? We delen hem exclusief met jou op 1 januari, dan kan je meteen die goede voornemens waarmaken!

Doutzens tweede sportcollectie is vanaf 28 december beschikbaar online en hangt vanaf 31 december in de winkel. De prijzen variëren tussen € 9,99 en € 54,99.