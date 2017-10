Topfotograaf die seks vroeg in ruil voor een shoot in Vogue (eindelijk) aan de kant gezet door uitgeverij Timon Van Mechelen

11u03 0 Twitter Terry Richardson & Lady Gaga Style Uitgeverij Condé Nast, bekend van tijdschriften als Vogue, Glamour en Vanity Fair, gaat niet langer beroep doen op de diensten van fotograaf Terry Richardson. De 52-jarige Amerikaan werd in 2010 voor het eerst beschuldigd van ‘het manipuleren van jonge modellen in de hoop dat ze uit de kleren zouden gaan voor het maken van beschamende foto’s’. Daarna volgden nog een reeks andere getuigenissen tegen de man, maar de modewereld bleef verdacht stil. Tot nu dan.

Terry Richardson is al tientallen jaren aan de slag in de hoogste regionen van de mode- en magazinesector. Het lijstje van grote namen die al voor zijn lens postvatten, is indrukwekkend: Madonna, Kate Moss, Miley Cyrus, Chloe Sevigny, Mila Kunis, Beyoncé, Lady Gaga, zelfs Barack Obama. Zijn werk is gepubliceerd in Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone and Vice, en hij werkte voor merken als YSL, Marc Jacobs, Diesel, H&M, Mango, Jimmy Choo en Gucci. Maar met het groeiende leger aan celebrities en modellen die hij weet te strikken, neemt ook het aantal aantijgingen over ongepast gedrag op de werkvloer toe.

In maart 2010 beschuldigde het Deense model Rie Rasmussen en ex-model Jamie Peck hem van ‘het manipuleren van jonge modellen in de hoop dat ze uit de kleren zouden gaan voor het maken van beschamende foto’s’. Een ander model, dat niet bij naam genoemd wou worden, vertelde aan ‘Jezebel’ hoe hij foto’s nam toen zij hem oraal bevredigde. Het Britse model Emma Appleton maakte in 2014 op haar beurt dan weer een bericht van Richardson wereldkundig, waarin hij haar een shoot voor Vogue aanbood in ruil voor seks. En er zijn nog heel wat meer modellen die later uitpakten met gelijkaardige verhalen.

reporters Terry Richardson regisseerde de seksueel geladen muziekvideo ‘Wrecking Ball’ voor Miley Cyrus. De zangeres heeft nu spijt van de beelden.

Aantijgingen ontkennen

De fotograaf ontkende stuk voor stuk alle aantijgingen en werd nooit officieel beschuldigd of veroordeeld. De mode-industrie zelf negeerde de zaak haast volledig, wellicht door het commerciële succes van het werk van Richardson. Maar deze week veranderde er eindelijk iets.

Het contract van de fotograaf met uitgeverij Condé Nast was al enkele maanden een punt van discussie binnen het bedrijf. Waarom Terry Richardson nu plots verbannen wordt is nog niet bekend, maar het lijkt aannemelijk dat de affaire Harvey Weinstein ermee te maken heeft. Volgens de krant The Daily Telegraph stuurde vicedirecteur van de groep James Woolhouse een e-mail om alle geplande fotoshoots en de foto’s van Richardson die nog niet gepubliceerd zijn, onmiddellijk te annuleren en vervangen.

Op Twitter lijken mensen vooral verontwaardigd over de late reactie van de mode-industrie.

Not sure how #TerryRichardson only got banned now. Kylie van Zyl(@ KylesVZ) link

Condé Nast banning its titles working with Terry Richardson is too little too late. The industry has known his sleaze bag ways for years Georgia Green(@ Georgia_NGreen) link

Fuck Terry Richardson.



He should've just did what he was made to do: be a porn director.



Fashion..my ass. ℒaura(@ LaLa_DeadInside) link

“Photographer Terry Richardson 'makes Weinstein look like Bambi'” whole industry is a mess and has been from day one. LA(@ LA_XXIV_) link

Why has it taken so long for magazines to distance themselves from Terry Richardson? https://t.co/Kwm59ftNgp David Batty(@ David_Batty) link

My mum (@JPicardie) right as usual. Too many in the fashion and music industries have enabled Terry Richardson's vile, predatory behavioir. https://t.co/p41NJdKX7v Jamie MacColl(@ jamiemaccoll) link