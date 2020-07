Tomorrowland ontwerpt hoodies met Suspicious Antwerp Margo Verhasselt

07 juli 2020

14u56 0 Style Twee Belgische merken die tot ver buiten ons land bekend zijn, slaan de handen ineen voor een limited edition kledingcollectie. Tomorrowland gaat in zee met Suspicious Antwerp.

Volgende week maandag, 13 juli, lanceren Tomorrowland en Suspicious Antwerp samen een exclusieve kledingcollectie. Het is de eerste keer dat TML by Tomorrowland, de modelijn achter het populaire muziekfestival, samenwerkt met Suspicious Antwerp, het mysterieuze merk dat gesmaakt wordt door heel wat beroemdheden.

De twee ontwikkelden twee unisex T-shirts en twee hoodies in wit en blauw. De collectie is beschikbaar vanaf maandag 13 juli, om 18 uur. Snel zijn is bij Suspicious Antwerp wel de boodschap. Want meestal zijn alle stuks na enkele minuten uitverkocht.