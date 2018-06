Tomas Maier kondigt einde aan van eigen modelabel Liesbeth De Corte

26 juni 2018

13u09

Het zijn hectische tijden voor Tomas Maier. De Duitse ontwerper hield het na 17 jaar als creatief directeur voor bekeken bij het luxemerk Bottega Veneta, en nu is ook bekendgeraakt dat zijn eigen modemerk stopt met bestaan.

De Franse investeringsgroep Kering heeft besloten de samenwerking met Tomas Maier stop te zetten en de aandelen in het bedrijf te verkopen, zo staat te lezen op Women's Wear Daily. "Tomas Maier blijft de eigenaar van zijn merk, en wij gaan ons best doen om in overeenstemming met de lokale vakbonden het personeel zo goed mogelijk te beschermen", laat de luxegroep nog weten.

Concreet wil dit zeggen dat de online webshop en de twee winkels in New York de deuren sluiten, waarschijnlijk tegen het einde van 2019. Zowel de resort collectie 2018 als de mannencollectie voor de lente en zomer van 2019 zijn geannuleerd. Het modelabel werd in 1997 uit de grond gestampt en was vooral bekend om zijn verfijnde garderobes, de badmode en het breigoed.

Deze beslissing toont nog maar eens aan dat Kering er z'n missie van gemaakt heeft om zijn portfolio te finetunen. Eerder dit jaar stootte de gigant het grootste deel van zijn belang in Puma af en verkocht het zijn aandeel in het modelabel van Stella McCartney terug aan de Britse modeontwerpster, zodat zij opnieuw haar eigen baas is. En vorige week lekte het nieuwtje dat ook Christopher Kane de kans krijgt om zijn label terug te kopen. Kortom, het lijkt er dus sterk op dat het modeconcern zich weer wil focussen op zijn sterspelers als Gucci, Balenciaga en Saint Laurent.