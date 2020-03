Tom Ford eist meer steun voor de modewereld LDC

24 maart 2020

13u27

Tom Ford is een grote naam in de modewereld. Hij is niet alleen een bekende ontwerper, maar staat ook aan het hoofd van de Council of Fashion Designers of America (CFDA). Vanuit die expertise vraagt hij om meer steun te geven aan de fashion industrie. "Ook wij krijgen vanuit elke hoek rake klappen."

De coronacrisis heeft een immense impact: voor de zorgsector is het alle hens aan dek, de horeca en toerismediensten krijgen het zwaar te verduren, en hetzelfde geldt voor de modewereld. Dat zegt Tom Ford althans in een interview met het magazine WWD. Hij doet daarom een oproep naar de Amerikaanse overheid, die financiële steun geeft aan verschillende sectoren, maar voorlopig zit de fashion business daar niet bij.

Iets wat Ford niet goed begrijpt. “Net zoals vele andere sectoren, heeft de modewereld zwaar te lijden onder de coronacrisis en krijgt het rake klappen vanuit verschillende hoeken. Onze leveranciers hebben het moeilijk, onze supply chain is onderbroken nu de hele wereld is stilgezet. Ook de retail is op de meeste plaatsen stilgevallen”, vertelt de designer.

In een glazen bol kijken, kan hij niet. Maar hij verwacht dat de gevolgen van deze pandemie dramatisch zullen zijn. “De situatie verandert elke dag, dus we kunnen moeilijk voorspellen wat de impact zal zijn op de economie”, zo zegt hij daar nog over. Maar hoe je het ook draait of keert: de mode heeft sowieso een grote invloed op de algemene economie. In de VS alleen al biedt het werk aan 4 miljoen mensen én is het in totaal zo’n 400 miljard dollar (437 miljard euro) waard, redeneert Ford. In dat opzicht vindt hij dat de modesector óók hulp verdient van de overheid.

Zelf heeft hij al verantwoordelijkheid genomen. De CFDA Awards - die normaal gezien op 8 juni uitgereikt zouden worden - zijn voorlopig uitgesteld tot het najaar.