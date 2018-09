Tips van een tattoo artist zodat je tatoeage mooi oud wordt Liesbeth De Corte

08u19 0 Style Je beslist dat je een tatoeage wilt, gaat naar een tattooshop en kiest samen met de artist een ontwerp. Maar daarna volgt pas het echte werk, want zo'n inkttekening vraagt heel wat onderhoud. Wij vroegen raad aan Sven Rayen van S tudio Palermo.

Laten we meteen met de deur in huis vallen: nadat je een tatoeage hebt laten zetten, zal je de eerste dagen druk in de weer zijn met de verzorging van je nieuwste kunstwerkje. Want eigenlijk is je tattoo nog een open wonde die wat tijd nodig heeft om te genezen. Net daarom is hygiëne het allerbelangrijkste, vertelt tatoeëerder Sven Rayen.

Extra wasbeurt

"Was de tattoo met een lichte, parfumvrije zeep", raadt hij aan. Ja, die extra douche of wasbeurt per dag is echt nodig om het extra aan inkt dat uit de wonde komt - en eventueel wat bloed - te verwijderen. "En was tijdens de eerste week ook altijd je handen alvorens je de tattoo aanraakt."

Folie

Tattoo-leken weten het misschien niet, maar na het zetten van de tatoeage wordt die plek huid ingewikkeld met een folie om hem te beschermen tegen wrijving en bacteriën in de lucht. "Als er gewone vershoudfolie gebruikt wordt, moet je die na vier uur vervangen. Eerst wassen en dan pas een nieuwe folie aanbrengen natuurlijk", legt hij uit. "Ook de tweede dag moet je 's ochtends de tattoo opnieuw wassen, een zalf smeren en een nieuwe folie erover leggen. Herhaal dit 's middags en 's avonds nog een keer. De derde dag mag hij open blijven."

Smeren en hydrateren

Ik hoor je al denken: een zalfje? Ja, je doet er goed aan je tatoeage goed gehydrateerd te houden. Rayen: "Smeer hem drie keer per dag in, maar laat de zalf er niet op liggen. Zorg dat hij net een klein beetje vettig aanvoelt, dat is meer dan voldoende. Dit doe je best een tweetal weken."

Blijf uit de zon

Zolang je kersverse inkttekening nog aan het genezen is, blijf je best uit de zon. "De eerste twee weken ga je best niet zwemmen, naar de sauna of zonnebank. En kijk uit met direct zonlicht en wrijving over de tattoo", aldus Rayen.

Goede huid = goede tattoo

Als je tatoeage genezen is, is het grote werk achter de rug. Het enige wat je simpelweg nog moet doen is zorg dragen voor je huid. Denk aan gezond eten, veel water drinken en trouw een hydraterende crème smeren om de huid in optimale conditie te houden. "En onthou: alles wat slecht is voor de huid is ook slecht voor je tattoo. Je huid elke zomer laten verbranden, heeft op lange termijn zeker gevolgen!"

