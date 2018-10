Tips van een professional om de juiste beha voor jouw boezem te kiezen Liesbeth De Corte

08 oktober 2018

17u07

Bron: Well+Good 0 Style Klein of groot, rond of peervorming, een beetje of net zéér asymmetrisch. Geen enkel paar borsten is hetzelfde, en dat maakt dat de zoektocht naar een perfect passende beha niet altijd even vlot verloopt. Je moet immers niet alleen rekening houden met je cupmaat, maar ook met de vorm van je buste. L ingerieontwerpster Ra’el Cohen legt uit waar je op moet letten.

Elke vrouw wil een beha die als gegoten zit, maar het is niet altijd evident om het juiste exemplaar te kiezen. Merk je dat de bandjes van je schouders zakken, de behabeugel op je borsten drukt, het middenstuk niet plat op je borstkas ligt of je borsten niet meer mooi in de cups passen? Dan is dat een teken dat je lingeriekast aan vernieuwing toe is.

De beste oplossing is hulp vragen aan een professional. Maar omdat we allemaal weleens verlegen muurbloempjes zijn - zéker in een lingeriewinkel - geeft Ra’el Cohen, creatief directeur bij lingeriemerk ThirdLove, enkele tips om het klusje te klaren.

Asymmetrische borsten

Bij zowat alle vrouwen is de ene borst een tikje groter dan de andere, dat is dus absoluut niets om je zorgen over te maken. Is er toch een heel groot verschil tussen je twee beste vriendinnen? Kies dan een plunge beha met uitneembare pads. Cohen: "Plunge beha's hebben een kleinere cup die laag uitgesneden is. Door simpelweg de vulling weg te halen langs de kant van je grote borst, creëer je wat evenwicht en symmetrie voor je boezem."

Klokvormige borsten

Jouw borsten zijn bovenaan smaller, onderaan wat groter en voller. Net daarom hebben ze ook wat extra ondersteuning nodig. Een bralette is dus géén goed idee, zelfs niet als je buste aan de kleine kant is. "Een goede ondersteuning met voorgevormde beugel is een must", vindt Cohen. "Heb je een grotere voorgevel, dan zoek je tijdens het shoppen best naar beha's met grote cups."

Zijwaartse borsten

Je kan gemakkelijk testen of jij zijwaartse borsten hebt. Kan jij drie of meer vingers tussen je twee borsten plaatsen? Dan behoor jij tot deze categorie. "Kans is groot dat iemand met zijwaartse borsten de voorkeur geeft aan een beha die de boezem een beetje bijeen drukt", legt Cohen uit. Ze raadt dan ook een plunge aan, eventueel in combinatie met een push-upvulling. Ook beha's die je vooraan open en dicht moet doen, houden je borsten wat dichter bijeen.

'Atletische' borsten

"Sommige sportieve vrouwen hebben een bredere borstkas en kleinere borsten", zegt Cohen nog. Ga voor een balconette of een T-shirtbeha, respectievelijk een exemplaar waarbij de cups horizontaal uitgesneden zijn en dicht tegen elkaar staan of eentje met platte naden.

"Net omdat borsten zo uniek zijn, is het moeilijk om algemene richtlijnen op te stellen", zegt Cohen nog. De meeste mensen hebben aan haar tips genoeg om een goede beha te vinden, anderen kunnen nog wat extra begeleiding gebruiken. Zit jij nog met vragen? Dan doe je er toch goed aan om de stoute schoenen aan te trekken en hulp te vragen aan die professionele verkoopster.