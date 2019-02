Tips van de opruimcoach: zo berg je je beautyspullen netjes op Valérie Wauters

11 februari 2019

09u01 1 Style Na welgeteld twee afleveringen van ‘Tidying up with Marie Kondo’ te bekijken ben ik aan het vouwen en weggooien geslagen. Alles wat geen ‘joy sparkt’ vliegt onvermijdelijk de deur uit (of toch op z’n minst naar de garage, ik geef toe: ik heb het principe nog niet helemaal onder de knie). Laatste horde om te nemen in mijn opruimmissie? De beautykast. Wij vroegen opruimcoach Tina Favache van Na welgeteld twee afleveringen van ‘Tidying up with Marie Kondo’ te bekijken ben ik aan het vouwen en weggooien geslagen. Alles wat geen ‘joy sparkt’ vliegt onvermijdelijk de deur uit (of toch op z’n minst naar de garage, ik geef toe: ik heb het principe nog niet helemaal onder de knie). Laatste horde om te nemen in mijn opruimmissie? De beautykast. Wij vroegen opruimcoach Tina Favache van Quali-Time om tips.

Hoe begin je nu in godsnaam aan het opruimen van je beautyspullen? Plooien is immers geen optie, en gezien de onregelmatige vormen van alle producten is het ook onmogelijk om er nette stapeltjes van te maken. Een goede eerste stap is om te beginnen met alles uit je kast te halen. Alleen zo kan je echt inschatten hoeveel spullen je hebt, en wat je al dan niet nodig hebt.

Begin met het weggooien van producten die hun houdbaarheidsdatum hebben overschreden. “Zoals vele andere producten zijn ook make-up en andere schoonheidsproducten aan bederf onderhevig en zijn ze maar gedurende een relatief korte tijd te gebruiken,” aldus Favache. “Op de meest recente cosmetische producten is inmiddels een houdbaarheidsindicatie te vinden: een kleine afbeelding van een potje met een geopende deksel en een cijfer, dat aangeeft tot hoeveel maanden na opening het product te gebruiken is.”

Eens alle oude producten uit je voorraad verdwenen zijn, is het tijd om alles netjes in de kast op te bergen. “Een badkamer is op zich niet echt ideaal voor het bewaren van je beautyproducten”, zegt Favache “Er is regelmatig vocht aanwezig, en ook de temperatuur durft er serieus te schommelen. Daarom raad ik aan al je producten daar in afgesloten doorschijnende doosjes bewaren. De Ferrero Rocher doosjes zijn hiervoor bijvoorbeeld ideaal: ze zijn luchtdicht, maar je ziet je producten wel nog steeds zitten.”

“Wie beautyproducten in de slaapkamer bewaart, raad ik aan om hiervoor een grote doos te gebruiken, waar alle producten netjes open in gelegd kunnen worden”, gaat Favache verder. “Op deze manier bescherm je je producten tegen het zonlicht en houd je ze ook netjes bij elkaar op 1 plek.”

“Bij verzorgingsproducten geldt de regel: wat je ziet staan, gebruik je. Zet daarom je potjes en flesjes naast elkaar in de badkamerkast, op 1 nette rij. Eventuele dubbels of reserves zet je achter elkaar. Heb je teveel producten, dan kan je eventueel een ‘trapje’ gebruiken in je kast, waardoor je dubbel zoveel ruimte kunt gebruiken.”