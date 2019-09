Tips om je (kleine) studentenkamer zo sfeervol mogelijk in te richten Liesbeth De Corte

19 september 2019

08u05 0 Style Voor veel studenten is het zover: ze gaan eindelijk op kot. Maar hoe tover je een kleine ruimte om tot een gezellig stulpje? En is het een goed idee om oma’s zolder te plunderen voor meubels? Wij vroegen raad aan interieurstyliste Anne-Catherine Gerets.

Voor veel jongeren is een spannende periode aangebroken. Ze gaan voor het eerst studeren aan een hogeschool of universiteit. Sommigen ruilen ook hun ouderlijke huis in voor een studentenkamer. En dat betekent dat het tijd is om met matrassen en kasten te sleuren, én na te denken over een knus interieur. Kan je wel wat advies gebruiken? Anne-Catherine Gerets - bekend van de interieurblog Clo Clo - komt to the rescue met acht handige tips.

Tip 1: Laat bombastische meubels links staan

“Doorgaans zijn studentenkamers niet super groot. Daarom investeer je het best in fijne, minimalistische meubels. Enorme sofa’s, tafels of kasten laten je kamer immers kleiner lijken”, stelt Anne-Catherine. Heeft je oma nog een mastodont van een kast op zolder staan? Dan laat je die dus beter staan.

Tip 2: Creëer hoeken

“Of je kot nu groot of klein is: probeer de ruimte in te delen in verschillende zones. Voorzie een plekje om te slapen, om te studeren, om te eten en te ontspannen. Je kan die hoekjes zelfs visueel van elkaar scheiden. Denk aan een rek of paravent als roomdivider, of hang luchtige gordijnen op aan het plafond. Je kan zelfs een tapijt leggen onder je sofa en salontafel om duidelijk te maken dat die plek je chill-hoekje is.”

Tip 3: Werk met verf

‘Als je alle muren wit verft, lijkt de ruimte groter’, zeggen mensen wel eens. Maar klopt dat ook? “In principe wel”, meent Anne-Catherine. “De muren springen dan minder in het oog, waardoor je studentenkamer misschien ruimer lijkt. Maar een witte muur creëert niet bepaald sfeer en gezelligheid. Het is heus niet nodig om alle muren te voorzien van een kleurtje, maar je kan wel één muur schilderen of een kleurvlak aanbrengen. Dat frist je kot meteen op, en je kan zo’n kleurvlak zelfs gebruiken om de verschillende zones af te bakenen. Stel dat je bureau in een hoek staat, kan je in die hoek een poederroze rechthoek schilderen.”

Tip 4: Gebruik multifunctioneel meubilair

Een bureau dat dienst doet als eettafel, of een bed dat je ook gebruikt als sofa: waarom niet? “Het is niet omdat je kot redelijk klein is, dat je altijd met vrienden op café moet gaan. Je wil toch ook vrienden uitnodigen bij je thuis? Multifunctionele meubels - en een vleugje originaliteit - komen dan van pas. Bedek je bed bijvoorbeeld met een grote plaid, zodat je donsdeken volledig verstopt is. Leg er nog vijf kussens bij om de illusie van een zetel te creëren. Je bureau kan je ook gebruiken als eettafel, zolang je alle studeerspullen opbergt en de tafel netjes dekt. Of koop een poef waar je spullen in kunt opbergen én waar je op kunt zitten.”

Tip 5: Versier je kamer met planten

De moderne jongere maakt van z’n stekje een urban jungle met een heleboel kamerplanten. Ideaal voor de perfecte Instagramfoto én om je kot gezelliger te maken. “Twijfel je of je een plant in leven zal kunnen houden? Kies dan voor een plant die je gemakkelijk kunt verzorgen, zoals een cactus of een palm.”

Tip 6: Maak gebruik van spiegels en reflecterende materialen

“Dankzij een spiegel lijkt je kamer groter, want je ziet dingen dubbel én hij reflecteert licht. Zo’n vijftien jaar geleden was het hip om één robuuste spiegel op te hangen, maar nu is het leuker om een aantal spiegels in verschillende vormen uit te kiezen”, aldus Anne-Catherine. “Koop ook spullen die gemaakt zijn van metallics of glanzende materialen die licht reflecteren, zoals een goudkleurige schaal.”

Tip 7: Let there be light

Een probleem dat bij veel koten terugkomt: saaie verlichting. De interieurstylist raadt daarom aan om een saaie hanglamp te vervangen door een knappe pendelaar. “Hangt de lamp niet op de juiste plek? Geen zorgen. Boor een gaatje in het plafond - eventueel met de hulp een handige harry - en draai er een schroefoog in. Op die manier moet je het lichtpunt niet veranderen, maar kan je de kabel van je lamp wel verleggen en de lamp een meter verder hangen.”

“Zorg ook voor een bureaulamp waarbij je de lichtsterkte kunt aanpassen. Eentje met fel licht - zodat je goed kunt studeren - dat je kunt dimmen tot een aangenaam sfeerlampje. Ook een muurlampje is knus, én gemakkelijk op voorwaarde dat je de stekker in het stopcontact kunt steken.”

Tip 8: Voorzie voldoende opbergruimte

Om te voorkomen dat je studentenkamer plots een zwijnenstal wordt, investeer je het best in opbergruimte. “Stop je vuile kledij niet zomaar in een zak van de supermarkt of een plastic bak, maar koop een mooie wasmand. Papieren en andere spullen kan je kwijt in mooie opbergdozen. Is je kleerkast aan de kleine kant? Dan komt een rieten mand goed van pas om sjaals en mutsen in te leggen. Handig én gezellig.”

