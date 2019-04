Tips om de bikiniwax minder pijnlijk te maken Liesbeth De Corte

02 april 2019

16u08

Bron: Marie Claire 0 Style De lente is in het land. In ons enthousiasme grijpen we dan al snel naar rokjes, kleedjes én scheermesjes om komaf te maken met een winterdonsje. Wil jij je bikinilijn ook onder handen nemen, maar zie je de waxbeurt niet zitten? Drie experts geven tips om de pijn te verzachten.

Wat je moet doen vóór de waxbeurt

Check dat je haren lang genoeg zijn: “Het is belangrijk dat je haren lang genoeg zijn. Ze moeten toch minstens de lengte hebben van een rijstkorrel", bevestigt Melanie Coba, beauty-expert bij het European Wax Center. “Denk je dat je haren down there te lang zijn? Blijf er toch maar af. Als het nodig is, zal de schoonheidsspecialste je haartjes trimmen.”

Exfolieer: “Als je huid droog is, breken je haren gemakkelijker af.” Dat wil je liever niet, meent Coba. “Voor het beste en zachtste resultaat moet je huid goed gehydrateerd zijn. De beste voorbereiding: stop met scheren en exfolieer geregeld.” Marta Camkiran, die werkt als schoonheidsspecialiste bij Haven Spa, raadt aan om de dag voor je waxbeurt ook te scrubben. “Zo verwijder je alle dode huidcellen, die anders in de weg zitten, en krijgt de was een betere grip op je haartjes.”

Neem een pijnstiller: Heb je een lage pijngrens? Dan mag je zo’n 2 uur voor de waxbeurt gerust een pijnstiller nemen. Camkiran: “Dat verzacht de pijn en werkt ontstekingsremmend.”

Laat de koffie even links staan: Het lijkt vergezocht, maar volgens schoonheidsspecialiste Samantha Garlow, van Daphne Studio, vermijd je de uren voor de waxbeurt het best koffie of frisdrank. De reden? Een cafeïneshot kan je immers meer stress en zenuwen bezorgen, én je hartslag de hoogte injagen.

Kies het juiste moment: De dagen net voor je menstruatie is je huid een stuk gevoeliger. Niet ideaal dus. De week na je menstruatie ligt je pijngrens dan weer hoger. Perfect voor je waxbeurt.

Wat je moet doen tijdens de waxbeurt

Relax: Ja, een wildvreemde gaat je zien liggen in niet veel meer dan een papieren string. Het is dus logisch dat je zenuwachtig bent. Probeer je zenuwen toch onder controle te houden. Hoe minder nerveus je bent, hoe minder je zal stressen over de pijn én hoe minder pijnlijk de ervaring zal zijn. Ook Coba raadt aan om te relaxen. “Probeer om je te ontspannen, en durf vragen te stellen aan de schoonheidsspecialist. Hij of zij zal zijn of haar best doen om je op je gemak te stellen.”

Adem in, adem uit: De verleiding is groot om je adem in te houden wanneer de wax van je benen wordt gerukt, maar een stabiele ademhaling reduceert pijnprikkels. Adem goed diep in op het moment dat de was wordt aangebracht en adem vervolgens uit wanneer de strip verwijderd wordt.

Wat je moet doen na de waxbeurt

Ga niet meteen sporten: “Na de waxbeurt is je huid nog gevoelig. Ook je poriën staan nog open, waardoor bacteriën zich erin kunnen nestelen. Daarom is het beter om het voor de rest van de dag rustig aan te doen en niet te sporten. Hoe minder je zweet, hoe beter", tipt Coba. Camkiran geeft haar collega gelijk. Nog een reden om niet te sporten: de wrijving zou de huid kunnen irriteren.

Wacht met zelfbruiner: Coba: “Als je een zelfbruiner wilt smeren, wacht je beter tot een dag na je waxbeurt. Als je huid geïrriteerd is, moet je uiteraard langer wachten.” Volgens de huidspecialist zal je langer van het bruine kleurtje kunnen genieten als je het karwei met de zelfbruiner een dag uitstelt.

Blijf af van de ingegroeide haartjes: Na een waxbeurt zit je soms opgezadeld met ingegroeide haartjes. Lastig, maar het laatste wat je mag doen is eraan beginnen prutsen met een pincet. “Dat doet meer kwaad dan goed. Veel mensen maken wondjes in hun huid wanneer ze de haartjes proberen te verwijderen”, beweert Coba.

Ga niet meteen in bad: “Je huid is nog heel gevoelig. Daarom is het géén goed idee om meteen een warm bad of hete douche te nemen, laat staan om even te relaxen in een jacuzzi of sauna”, verduidelijkt Coba. Volgens haar collega Camkiran mijd je ook beter zout water of chloor omdat die je huid extra zouden kunnen irriteren. Je wacht het best 3 dagen vooraleer je baantjes gaat trekken in een zwembad.

Laat de strakke kledij in de kleerkast liggen: Strakke broeken, spannende onderbroeken of skinny jeans zijn niet meteen een goed idee. “Na een bikiniwax draag je het best losse kledij zodat je huid kan ademen”, tipt Garlow.

Maak meteen een nieuwe afspraak: Het laatste wat je wilt na een pijnlijke ervaring, is die opnieuw beleven. Toch maak je het best ineens een nieuwe afspraak bij de schoonheidsspecialiste. Coba:“Idealiter laat je jouw schaamstreek om de 4 weken ontharen. Doe je dit eerder of later zullen je haartjes sneller breken. Hierdoor zullen ze sneller ingroeien en is je huid minder glad.”

Exfolieer: “Ook na de waxbeurt is het een goed idee om je huid elke dag te exfoliëren. Zo vermijd je het risico op ingegroeide haartjes”, aldus Garlow. Wacht hier wel minstens 24 uur mee. Vlak na het ontharen, kan dit immers véél pijn doen.