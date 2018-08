Tip: waan je even Beyoncé op Pukkelpop Timon Van Mechelen

16 augustus 2018

Wie de komende dagen op Pukkelpop vertoeft, moet zeker eens langs de stand van Komono passeren. Het Belgische accessoiremerk is namelijk een samenwerking aangegaan met de eveneens Belgische fotograaf en filmmaker met internationaal succes: Pierre Debusschere. Hij creëerde een kunst-installatie waarin festivalgangers in een videoclip van hem geprojecteerd worden, en laat Debusschere nu toevallig ook twee video's gemaakt hebben voor Beyoncé.

De modewereld is al sinds zijn afstuderen in de ban van Pierre Debusschere. Door zijn onconventionele uitstraling en experimentele digitale technieken mocht hij meteen beginnen filmen en fotograferen tijdens de modeshows in Londen en Parijs. Dat leverde hem dan weer werk op voor talrijke internationale modebladen zoals de Italiaanse Vogue, Dazed & Confused, AnOther Magazine, 032C, Document,… en hij werkte samen met verschillende gerenommeerde merken: Raf Simons, Delvaux, Dior, Louis Vuitton, Adidas, Nike,… Daarnaast maakte hij twee videoclips voor Beyoncé en Alicia Keys.

Deze zomer is de 34-jarige Belg een samenwerking aangegaan met Komono, waarvoor hij een kunst-installatie ontwierp die verschillende Europese festivals aandoet. In België streek de installatie eerder al neer op Dour, nu doet het ook Pukkelpop aan. In de ‘spiegelbox’ komen de fysieke en de virtuele wereld samen, waarbij - zoals hierboven gezegd – festivalgangers in een videoclip van hem belanden, die ze daarna ook kunnen delen op sociale media. Daarnaast worden in de Komono-booth ook tote-bags, sleutelkoorden en zonnebrillenhoesjes uitgedeeld.

Het is overigens een goede zomer voor Debusschere. Naast zijn werk voor Komono, werkte hij ook mee aan de eerste volledig digitale campagne van Essentiel Antwerp en loopt zijn eigen grote solotentoonstelling ‘UNCovered’ in MAD, het Brusselse mode- en designplatform. Die is nog tot 30 september te bezoeken.