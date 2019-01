Tip: dit is momenteel de populairste rok op Instagram Liesbeth De Corte

28 januari 2019

15u06 0 Style Van Amerikaanse YouTubers tot beautybloggers en influencers wereldwijd: heel wat it-girls lijken in zwijm te vallen voor één bepaald kledingstuk. Meer bepaald een midirok met zebraprint.

Wie regelmatig op Instagram scrollt, weet vast waarover we het hebben. De zebra-rok van modemerk New Look. Talloze fashionista’s hebben het stuk in hun kledingkast hangen, maar hoe valt die populariteit te verklaren?

Beestenboel

De midi-rok domineert al maanden het straatbeeld, en daar is een simpele reden voor: het kledingstuk flatteert alle figuren. Dat lijkt misschien niet zo op het eerste gezicht, maar het grote voordeel is dat het model net op het slankste deel van je kuiten stopt.

Daarnaast zijn dierenprints al lang het van het in het modewereldje. Terwijl vorige lente en zomer vooral de luipaardprint populair was, is de hype nu een uitgebreide beestenboel geworden. Nu zien we ook regelmatig slangen, tijgers en zebra’s opduiken. Én de rok van New Look is daar een schoolvoorbeeld van.

To slot past dit hebbeding écht bij alles. Combineer het met een simpele T-shirt en lederen jas, een wollen truitje of formele blouse, en je loopt gegarandeerd rond met een coole outfit.

Momenteel is de rok nog verkrijgbaar in zowat alle maten, maar we hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat hier snel verandering in zal komen. Daarom zochten we nog enkele gelijkaardige stuks mét zebraprint. Alsjeblieft, graag gedaan!

1/ New Look, € 22,99, online en in winkels te koop.

2/ Pieces, € 39,99, online en in winkels te koop.

3/ Zara, € 59,95, online en in winkels te koop.

4/ Mango, € 17,99, online en in winkels te koop.

5/ Monki, € 25, online en in winkels te koop.