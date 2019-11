Timothée Chalamet is de invloedrijkste man in de modewereld LDC & TVM

19 november 2019

15u01 0 Style Twee jaar geleden had nog niemand van hem gehoord, ondertussen is hij uitgegroeid tot stijlicoon en grote lieveling van Hollywood. Om maar te zeggen: op korte tijd is filmster Timothée Chalamet (23) superpopulair geworden. Modezoekmachine Lyst benoemde hem zelfs tot meest invloedrijke man in de modewereld.

Elk jaar stelt Lyst een rapport op met de grootste modetrends. Ze baseren zich op data van sociale media, nieuws en zoekopdrachten om een overzicht te krijgen op wat - én wie - hot en happening is in de fashion scene. Volgens het rapport is Timothée Chalamet de meest invloedrijke man op modevlak.

Als je geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, moet de acteur enkel Meghan Markle laten voorgaan. Verder kregen ook actrice Zendaya, zangeres Billie Eilish, rapper Cardi B, realityster Kylie Jenner, Lisa van de Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink, zangeres Lizzo, acteur Billy Porter en zanger Harry Styles een plaats in de top 10.

Hoe komt het nu dat Chalamet het stijlicoon voor mannen is geworden? Als je het in Keulen hoort donderen: hij is geboren in Manhattan en groeide daar ook op. Zijn moeder is een rasechte Amerikaanse, zijn vader een uitgeweken Fransman. Na heel wat rollen gespeeld te hebben in films als Interstellar en Lady Bird, werd hij in 2017 pas écht bekend bij het grote publiek door zijn rol in de film Call Me By Your Name. Ondertussen speelde hij ook mee in films als Beautiful Boy en The King en wist hij iedereens hart te veroveren.

Dankzij die recente rollen was hij de afgelopen maanden veel op de rode loper te zien en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Keer op keer werd hij door de modepers de lucht in geprezen voor zijn opvallende outfitkeuzes en daardoor mocht hij zelfs de cover van de magazines i-D en GQ sieren. Niet slecht voor een jongen van amper 23 jaar oud.

Wat hij dan juist zo goed doet op het vlak van stijl? Laat ons eens een kijkje nemen naar enkele foto’s:

Hij durft risico’s te nemen

Een fluwelen kostuum of eentje met opvallende bloemenprint? Weinig mannen durven het dragen, maar Timothée wel. En hij komt er ook nog eens goed mee weg.

Hij combineert streetwear met klassieke tailoring

Dat streetwear hip is momenteel weet je wellicht wel. Sneakers en andere sportieve elementen combineren met klassieke stukken is echter niet iedereen gegeven, hoewel dat net heel leuk kan staan. Timothée geeft alvast het goede voorbeeld.

Hij houdt van Belgische mode

Timothée is een grote fan van de Belgische ontwerper Haider Ackermann en liet zich voor zijn verschijning op de Oscars zelfs exclusief kleden door hem. Later droeg hij nog verschillende keren ontwerpen van de designer en hij poseerde ook met hem op Instagram. Kunnen we natuurlijk alleen maar steunen.

Hij weet hoe belangrijk de juiste pasvorm van een kostuum is

Bij een kostuum is de pasvorm erg belangrijk. Zo moet je overhemd bijvoorbeeld altijd 1,5 centimeter onder je mouw uit komen en mag zowel de broek als het jasje niet te los maar zeker ook niet te strak zitten. Timothée laat zijn kostuums waarschijnlijk op maat maken, wat het dus een stuk makkelijker maakt, maar hij kent tenminste het belang van de juiste pasvorm.

Hij heeft oog voor detail

Een opvallende das met verschillende kleuren, een suède jasje in plaats van een blazer of een fluo shirt onder een klassiek kostuum; de jonge acteur heeft duidelijk oog voor detail en dat maakt een wereld van verschil.