TikTokker deelt tips om comfortabel(er) op hakken te lopen Liesbeth De Corte

31 augustus 2020

14u54 0 Style Een paar pumps is voor de meeste vrouwen de ultieme truc voor een stijlvolle outfit en instant zelfvertrouwen. De enige voorwaarde: je moet er langer dan vijf minuten op kunnen lopen. En daar knelt het hooggehakte schoentje dikwijls. Gelukkig deelt mode-influencer Hadia Ghaleb enkele tips om dat probleem uit de wereld te helpen.

Wie mooi wil zijn, moet lijden. Al wie heeft rondgelopen op hoge hakken, zal ondervonden hebben dat er heel wat waarheid in dat spreekwoord schuilt. Na een paar uur lijken je favoriete pumps te veranderen in een marteltuig. Hoe dat juist komt? Podoloog Tom Van Dijck vertelde het een tijdje geleden aan onze collega’s van Goed Gevoel. “Om de impact van elke stap te dempen, hebben we een vetpad onder onze voorvoet zitten. Tijdens het lopen worden de botstukjes in die pad geduwd, waarna ze zich weer herstelt. Eigenlijk kan je het wat vergelijken met een brood- of pizzadeeg: als je daar met je vinger in duwt, laat je een afdruk achter die na een paar minuutjes opnieuw verdwijnt.”

Maar ga je te veel in het deeg peuteren, dan blijven je vingers erin staan. Volgens de podoloog is dat wat er onder je voet gebeurt als je hakken draagt. “Als de hak van je schoen hoger is dan vier centimeter, valt je lichaamszwaartepunt naar voren toe. Daardoor verhoogt de druk op je voorvoet fel: met 75 procent, om precies te zijn. Door die extra belasting verschuift ons vetpad en stap je uiteindelijk op je botstukjes. Dat veroorzaakt de typische pijnklachten die dames na een avondje op hoge hakken voelen.”

Vaseline en een vijl

Kortom, je elegant en comfortabel voortbewegen op hoge schoenen is niet makkelijk. Daarom deelt Hadia Ghaleb, die zo’n 287.000 volgers heeft op TikTok, enkele trucs om het vlotter te laten verlopen. Eerst en vooral sprayt ze - vanop een flinke afstand - droogshampoo op de binnenkant van de zool. Dit zou voorkomen dat je voeten schuiven én eventuele geurtjes tegenaan.

Glijd je soms uit met je schoenen? Dan bestaat de kans dat de onderkant van je schoonzool te glad is. Hadia gebruikt een nagelvijl om de zool wat ruwer te maken. En last but not least wrijft ze de typische pijnpunten van haar voeten op voorhand in met vaseline. Zeker als de schoenen wat spannen, zou dit helpen tegen de pijn.



