TikTok-zusjes Fatma en Nour maken een collectie voor JBC: “We moeten niet langer op zoek naar een studentenjob om rond te komen”

Zes jaar geleden werd TikTok gelanceerd in België. Ondertussen valt de impact ervan niet meer te onderschatten: in ons land is de fanbasis het laatste jaar verdrievoudigd tot bijna 3 miljoen (!) gebruikers. En dan gaat het vooral om Gen-Z’ers. Ook modemerken zien het potentieel van de video-app. Wereldwijd hebben bekende merken en high-end modehuizen zoals Asos, Uniqlo, Fendi, Burberry, Louis Vuitton enzovoort een account aangemaakt. En ze zetten alles op alles om bekende TikTokkers in te schakelen als gezicht van hun collecties.

Hot, hot, hot

In eigen land zien we dezelfde trend. Modeketen ZEB sloot al deals met influencers Stien Edlund en Céline Dept. Meer recent lanceerde JBC een collectie met Nour en Fatma. Deze zusjes worden op TikTok aanbeden door meer dan 469.100 volgers. Een groot deel daarvan zijn jonge meisjes, wat natuurlijk commercieel interessant is. “We maken kledij voor jonge gezinnen met kinderen. Jongeren zijn dus logischerwijs een belangrijke doelgroep”, vertelt Michelle Claes, brand manager bij JBC.

“We proberen ons in te leven in de leefwereld van die kinderen. Wat leeft er op de speelplaats? Waar zijn ze thuis mee bezig? En je kan er niet omheen: TikTok is hot. Daarom deden we een rondvraag bij klanten, en daaruit bleek dat Nour en Fatma superpopulair zijn. Toevallig kenden we hen al. Vorig jaar hebben ze al eens meegewerkt aan een lijn voor JBC, samen met een heleboel andere influencers, stylisten, designers en illustratoren. Het was dus een vanzelfsprekende keuze om met hen in zee te gaan. Bovendien zijn Nour en Fatma lokaal talent. Toppers van eigen bodem geven we maar al te graag een duwtje in de rug.”

Elke twee weken krijgen we een aanvraag binnen van een modemerk om samen te werken Influencer Fatma.

Naast JBC hebben de zussen al samengewerkt met een heleboel andere labels. “Om de twee weken krijgen we een aanvraag binnen”, vertelt de 18-jarige Fatma. “Ons management stuurt die vraag door en wij overleggen met ons tweetjes of het bij ons past. We gaan bijvoorbeeld kijken naar de webshop van het modemerk om te zien of we de kleren mooi vinden. Is dat niet het geval? Dan is het niet geloofwaardig en laten we de vraag schieten.”

(Lees verder onder de foto.)

“Meestal moeten we het merk niet expliciet promoten. We dragen gewoon een kledingstuk uit de collectie en posten de outfit op Instagram en TikTok. Persoonlijk vinden we het leuker om tamtam te maken op TikTok dan op Instagram. Ons bereik is groter en we kunnen creatievere filmpjes maken”, vindt Fatma. “De hashtag #ad gebruiken we nooit. Dat komt niet geloofwaardig over. We willen benadrukken dat we posts maken over dingen waar we achterstaan. We maken nooit reclame puur voor de reclame.”

Big business

De collectie met JBC is sowieso een hoogtepunt voor Nour en Fatma. “Het was onze grote droom om een eigen kledinglijn te ontwerpen. We houden van fashion! En zien dat kinderen rondlopen met onze kledij en ons taggen in hun foto’s, dat is echt geweldig.”

Voor de zussen is het ook big business, want zo’n samenwerking doen ze niet voor een appel en een ei. “Een bedrag willen we er niet op plakken, maar het is meer dan genoeg. We moeten niet op zoek naar een studentenjob om rond te komen. Laten we het zo zeggen.”

“Vroeger werkten we veel samen met BV’s. Influencers krijgen krek dezelfde voorwaarden”, voegt Claes daar nog aan toe. “Het klopt dat we nu minder collecties uitbrengen met BV’s en meer met influencers, maar niet omdat het financieel voordeliger is voor ons. Sociale media zijn gewoon belangrijker geworden voor kinderen en jonge gezinnen, en daar zetten we dus op in.”

De collectie van JBC en Nour en Fatma is verkrijgbaar in geselecteerde winkels en online.

Lees ook:

Iedereen aan de TikTok: waarom zelfs de modewereld stormloopt voor de app (+)

“Ik snap niks van TikTok”: waarom maar weinig volwassenen de immens populaire app lijken te begrijpen (+)