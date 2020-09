TikTok organiseert z’n eigen modemaand (en jij kan ‘front row’ zitten) Liesbeth De Corte

15 september 2020

07u47 0 Style Sinds de pandemie gaan modemerken op zoek naar nieuwe manieren om hun collecties voor te stellen. Digitale modeshows spelen daarbij een hoofdrol. TikTok helpt een handje door een virtuele modemaand te organiseren. Onder andere Saint Laurent en Louis Vuitton doen mee.

September is traditioneel dé modemaand, goed gevuld met wervelende modeshows. De Fashion Week in New York is momenteel in volle gang, daarna volgen nog Londen, Milaan en Parijs. Opvallend: dit jaar krijgen ze voor het eerst concurrentie van TikTok. De app lanceert namelijk een eigen modemaand met de hashtag #TikTokFashionMonth.

Het online event is deze week gestart en duurt nog tot en met 8 oktober. Elke week worden er twee modeshows live gestreamd. Zo zal je vanop de virtuele front row kunnen kijken naar defilés van Louis Vuitton, Saint Laurent, Alice + Olivia en JW Anderson. Als afsluiter is er een verrassingsshow en zullen enkele bekende TikTokkers hun catwalkdebuut maken. Wie er over de runway zal lopen, is nog niet geweten.

TikTok en mode: twee handen op één buik

TikTok is al een tijd bezig met de modewereld te veroveren. Veel modehuizen zien potentieel in de nieuwe jonge sterren en staan al lang te popelen om met hen samen te werken. Eerder werd de 19-jarige Noen Eubanks, die meer dan 10 miljoen volgers heeft op het platform, al aangesteld als het gezicht van modehuis Celine. TikTokker Chase Hudson (17) wordt dan weer gesponsord door Dolce & Gabbana.

Daarnaast hebben grote modehuizen zoals Fendi, Balenciaga en Dior ook al een account aangemaakt op TikTok, en duiken er op het platform geregeld stylingtips, trends en grappige modehacks op. Zo ging de hashtag #harrystylescardigan deze zomer viraal, omdat TikTokkers een gehaakte cardigan van designer JW Anderson - die zanger Harry Styles droeg tijdens een optreden - probeerden na te maken. Om maar te zeggen: TikTok en mode, dat zijn twee handen op één buik.