Tijd voor een nieuwe coupe? Zo kies je het beste kapsel voor jouw haartype Sophie Vereycken

03 september 2020

15u02 0 Style Een nieuw schooljaar, een nieuwe jij. En daar hoort ook een nieuw kapsel bij. Een fout die we vaak maken: we staren ons blind op de haardos die we niet hebben. We gaan beter aan de slag met onze eigen troeven. Want eigen haar is goud waard. BV-kapper Jochen Vanhoudt geeft tips.

Het jaar 2020 staat in het teken van natuurlijke schoonheid. Au revoir foundation, byebye lippenstift (het hangt toch allemaal aan de binnenkant van dat mondkapje). Uitzondering die de regel bevestigt: onze haren. Daar wordt elk greintje natuurlijkheid er ochtend na ochtend zorgvuldig uitgebrusht, -gesteild of -gekruld. Niet zo gek, omdat die haardos je gelaat nog enig karakter geeft, zeker nu dat ondertussen de helft van de tijd achter zo’n masker verdwijnt. Maar vooral omdat we ons kapsel op basis van plaatjes kiezen, zonder rekening te houden met wat we van Moeder Natuur gekregen hebben, vertelt kapper Jochen Vanhoudt.

“De kapsels die we bij celebrities en op Instagram zien, zijn perfect gestyled, perfect belicht en vanuit de perfecte hoek geshoot.” Dat levert geweldige foto’s op, maar zelden tot nooit de coupe waar je zelf op een blauwe maandag mee opstaat. Al helemaal als je dat kapsel kiest zonder rekening te houden met je haartype. Neem nu de strakke bob: prachtig met steile lokken à la Kim Kardashian. Zet de schaar echter in de krullenbol van Julia Roberts, en diezelfde snit ziet er heel anders uit. Plots heb je voor hetzelfde kapsel een leger aan stylingproducten nodig, en minstens even veel geduld. Kortom: door je kapsel op je haartype af te stemmen, speel je de troeven uit van je eigen haardos, en kan dat beautyritueel ’s ochtends weer een stuk korter. Graag gedaan!

Wist je dat ...

... je haartype kan veranderen? Vroeger kwamen die vier haartypes overeen met etnische rassen. Steil haar was Aziatisch, licht golvend haar Europees, krullen zag je in Zuid- en Noord-Amerikaanse regionen en kroezend haar was vooral Afro-Amerikaans. Al gaat die vlieger niet meer op, vertelt Jochen Vanhoudt: “We zijn steeds meer onderling gaan vermengen, waardoor er tegenwoordig een waaier aan mengelingen bestaat. Bovendien kan je haartype veranderen. Hormonen, medicatie en omgeving spelen bijvoorbeeld een grote rol. Zo kan het dat je na een zwangerschap ineens golvend haar hebt in plaats van steil, of dat golvend haar na chemotherapie terugkomt als een bos krullen.”

Heb je steil haar? Hou rekening met deze weetjes en tips

Troef: beschadigt niet snel

Sluik haar is het meest veerkrachtig. Goed nieuws, want dat wil zeggen dat het haar het minst snel beschadigd raakt door hitte, de zon of externe factoren. Nadeel is dat het moeilijker is om er textuur in aan te brengen of het te krullen.

Snit: bob, lob of pixie

Fijn of dun haar laat je best op één lengte knippen, raadt Jochen Vanhoudt aan. “Te veel laagjes zorgen dat het nog dunner oogt.” Bovendien wil je een kapsel dat na het wassen meteen goed valt. Gestructureerde kapsels – denk: een bob, lob (lange bob) of pixie – zijn ideaal, eventueel in combinatie met subtiele laagjes rond het gezicht voor meer beweging. Door de lengte tot net boven de schouders te houden, blijven de punten mooi vol.” Dik haar kan je langer laten groeien, al is zelfs dan een boblijn een goede optie: door de lange lokken vooraan ziet je haar er voller uit.

Volumeshampoo

“Krullen maken is een uitdaging. En als je erin slaagt, zakken ze meteen uit. Wel kan je meer beweging creëren. Een shampoo specifiek voor volume geeft meer body, terwijl sprayconditioners het haar voeden zonder het te verzwaren. Zeezoutsprays zorgen voor meer textuur. Toch die spiegelgladde Hollywoodlokken? Ga dan voor gladmakende producten. Die zullen het haar verzwaren, waardoor het sluiker valt.”

Van links naar rechts:

Cut By Fred, Vegan Surf Mist, 25 euro bij Blooms & Blossoms.

Authentic Beauty Concept, Amplify Cleanser en sprayconditioner 25,95 euro en 27,95 euro bij het kapsalon.

N.A.E., Herstellende shampoo en conditioner, 5,99 euro en 6,99 euro bij Carrefour.

Heb je golvend haar? Hou rekening met deze weetjes en tips

Troef: van krullen tot sluik

Golvende lokken zijn de kameleons onder de haartypes: je kan het probleemloos krullen, en die blijven de hele dag zitten. Liever sluik? Snel met de stijltang of haardroger erdoor, en je geniet de rest van de dag van een steile coupe.

Snit: gelaagd of op lengte

Bij golvend haar hangt het vooral af van wat je zelf mooi vindt. Jochen Vanhoudt: “Hoe meer je het laat opknippen, hoe meer je je krullen in de verf zet: het is namelijk minder gevoelig voor de zwaartekracht en zal sneller opspringen. Vraag wel altijd om subtiele laagjes, zodat het kapsel zacht en natuurlijk oogt. Wie die krullen liefst minder wil, laat het beter zoveel mogelijk op één lengte knippen: door het gewicht zal het langer en sluiker vallen.” Momenteel zien we vooral veel 60’s geïnspireerde kapsels met messy waves en nonchalante gordijntjes langs de ogen, al kan je met dit haartype eigenlijk quasi elke lengte of snit aan.

Goede bescherming

“Als je haar niet opvallend vet of droog is, kies je best voor een goede allround shampoo,” raadt Jochen aan. “Die voedt zonder te verzwaren en ontvet zonder uit te drogen.” Bij beschadigd haar kan je afwisselen met een herstellende shampoo. En bescherm je haar tegen de hitte als je een krul- of stijltang gebruikt.

Van links naar rechts:

René Furterer, Absolue Kératine Repairing Shampoo, 19,65 euro bij de apotheek.

Bumble & Bumble, Glow Thermal Protection Mist, 32 euro bij ICI PARIS XL.

System Professional, Keratin Protect shampoo, 24,99 euro bij jochenvanhoudt.be.

Heb je krullend haar? Hou rekening met deze weetjes en tips

Troef: minder vaak wassen

Omdat krullend haar van nature droger is, wordt het minder snel vet en kan je makkelijk een wasbeurt overslaan. Dat betekent ook dat het veel textuur en body heeft. Het nadeel is dat het er soms dof kan uitzien.

Snit: laagjes zijn een hit

Kort, schouderlang of lang: het kan allemaal. Al is er één gulden regel: laagjes, en liefst zo veel mogelijk. Jochen Vanhoudt: “Met laagjes liggen krullen quasi altijd mooi en heb je er zelf weinig werk aan. Wie krullend maar fijn haar heeft, vraagt best om de kruin iets meer op te knippen: zo valt het daar voller en is het kapsel meer in balans. Dik haar kan je laten uitdunnen zodat het lichter en beweeglijker is. Gebruik in dat geval nooit een uitdunschaar: die maakt dat krullend haar gaat pluizen. Een structuurschaar is wel een goede optie.”

Regelmatig extra voeden

Een gamma specifiek voor krullen zorgt voor meer definitie en brengt het beste in je lokken naar boven, tipt Jochen. Wil je per se steil haar? Dan kan je een keratinebehandeling overwegen: die maakt het haar glad en haalt alle golven eruit. Vergeet sowieso niet om hoe dan ook regelmatig een treatment of serum te smeren. Krullend haar is van nature droger en heeft dus meer voeding nodig.

Van links naar rechts:

Aveda, Botanical Repair, Strengthening Leave-in Treatment, 36,50 euro bij het kapsalon of aveda.eu.

Sebastian, Twisted Elastic Cleanser, 25,60 euro bij het kapsalon of jochenvanhoudt.be.

The Body Shop, Ginger Scalp Serum, 13 euro bij The Body Shop.

Heb je kroezend haar? Hou rekening met deze weetjes en tips

Troef: volume

Waar de helft van de vrouwelijke bevolking onophoudelijk op zoek is naar hét geheim voor meer volume, komt dat voor vrouwen met kroezend haar vanzelf.

Snit: heel veel mogelijk

Kroezend haar is erg moeilijk om te knippen. Soms kan het helpen om de schaar niet in nat maar in droog haar te zetten: op die manier zie je meteen hoe de krul valt. Al wil dat niet zeggen dat de opties beperkt zijn. Integendeel, want qua lengte kan je alle kanten uit. Een ultrakorte pixie ziet er netjes en verzorgd uit, net als de populaire TWA (Teeny Weeny Afro). Hou er wel rekening mee dat hoe korter je kapsel is, hoe strakker je krullen er kunnen uitzien. Liever een bob? Vraag dan om kortere laagjes aan de kruin, zodat je haar daar niet te vol valt. Let op voor de lob – die ziet er al snel als een piramide uit – en kies liever voor schouderlang of lang. Een diepe zijscheiding geeft een interessante touch.

Masker en olie

Ga voor een verzorgende shampoo en conditioner en gebruik regelmatig een masker om je haren extra te te voeden. Voor meer glans kan je een olie aanbrengen. Probeer ook eens om je haardroger op een lage stand te zetten.

Van links naar rechts:

Grow Gorgeous, Curl Defining Cleansing Conditioner, 23,95 euro bij Zalando.

Keune, Satin Oil Treatment,24,66 euro bij het kapsalon of keune.com.

Kerastase Genesis, Intensief versterkend masker, 32,30 euro bij het kapsalon.